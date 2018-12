Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI S :Il est possible de suivre le live ici :Je mettrais cet article à jour au fur et à mesure :Cette version sortira le 23 septembre 2019.Un premier aperçu de cette version.Petit rendu du travail sur les visages et le doublage. Voici d'ailleurs les doubleurs :Erik: Koki UchiyamaVeronica: Maaya UchidaSerena: Sora AmamiyaJade: Ami KoshimizuRab: MugihitoSylvia: Masaya OnosakaLe trailer de cette version est disponible.Premier comparatif Ps4/Nintendo Switch. Cette dernière est affiché en haut. Le jeu aura une nouvelle fin inédite.Des figurines seront commercialisées...Source : https://www.resetera.com/threads/dragon-quest-xi-s-for-switch-special-stage-confirmed-for-jump-festa.85596/

posted the 12/22/2018 at 05:01 AM by link49