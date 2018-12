Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Plus qu'un jour d'attente et le jeu sera disponible.En parlant du jeu Splatoon 2, voici le thème du prochain festival, qui débutera le 14 décembre :Passons ensuite à diverses Informations :On passe ensuite Stage issu du jeu Final Fantasy VII, Midgar. En attrapant la Matéria, il est possible d'invoquer de puissantes créatures. Si l'une d'elles met un combattant K.-O., le point revient à celui qui a attrapé la Matéria.Et on termine avec le Combattant Mewtwo. Ce Pokémon légendaire est réputé pour ses attaques techniques. Il est possible d'utiliser Choc Mental ou Entrave pour faire diversion avant de balancer une Ball'Ombre bien placée. Pour son Smash final, Mewtwo se transforme en Méga-Mewtwo Y et tire des projectiles qui gèlent et éjectent ses adversaires. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://www.gonintendo.com/stories/324102-super-smash-bros-ultimate-more-countdown-imagery