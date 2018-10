Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence avec le Stage Ring de boxe. Il est possible de sauter très haut en utilisant la corde autour du ring et de frapper les lumières du plafond. De plus, en maintenant le bouton L vers le bas quand vous sélectionnez ce stage, vous vous retrouverez dans la version Punch-Out!! de celui-ci.Le Trophée aide Zero est issu de la série Mega Man. Il revêt son apparence d'origine et il se sert des coups qu'il a appris pour semer le chaos dans le stage.Cette Musique s'intitule "Id (Purpose)". Cet arrangement épique est signé Takeshi Kuramochi.Le Combattant Entraîneuse Wii Fit se bat en se servant de son corps en pleine forme pour exécuter des attaques uniques comme des étirements ou des poses de yoga. Il est possible de choisir entre l'entraîneuse ou l'entraîneur Wii Fit. En chargant le grand étirement à fond, il est possible de récupérer de la santé.Le Combattant Dr. Mario a une puissance d'attaque et d'éjection qui surpasse celle de Mario, mais ses sauts et sa récupération sont moins efficaces. En appuyant de nombreuses fois sur le bouton pendant son attaque spéciale bas, tornade Dr. Mario, il est possible de flotter légèrement.Enfin, le Combattant Amphinobi à l'apparence de ninja se sert d'attaques redoutables comme Sheauriken. Amphinobi peut contre-attaquer astucieusement à l'aide d'une bûche, et ce Pokémon est même capable de s'accrocher sur les murs. Lors de son Smash final il se transforme tout simplement en Amphinobi de Sacha. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://twitter.com/SmashBrosJP/status/1050557161493868544