Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Famitsu a testé les jeux suivants :- Marvel’s Spider-Man (Ps4) – 9/9/9/9 [36/40]- Shadow of the Tomb Raider (Ps4, Xbox One) – 9/9/9/9 [36/40]- Xenoblade Chronicles 2 : Torna – The Golden Country (Nintendo Switch) – 9/9/8/9 [35/40]- F1 2018 (Ps4, Xbox One) – 9/8/8/8 [33/40]- Steins;Gate Elite (Ps4, Nintendo Switch, PsVita) – 8/8/8/9 [33/40]- Fire Pro Wrestling World (Ps4) – 8/8/8/7 [31/40]Pour rappel, cette Extension sera disponible au plus tôt ce vendredi...Source : https://gematsu.com/2018/09/famitsu-review-scores-issue-1554