Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :Un comparatif entre les deux versions est visionnable ici :On remarquera que les deux versions sont assez semblables. Bandai Namco a fait un excellent travail avec la version Nintendo Switch...Source : https://www.gonintendo.com/stories/315562-dragon-ball-fighterz-switch-vs-xbox-one-comparison

Who likes this ?

posted the 08/10/2018 at 10:12 PM by link49