Voici une Information concernant le jeu Nintendo Labo :Au Japon, le jeu s’est écoulé à 120 000 exemplaires. Aujourd’hui, on apprend que cela représente 25% des stocks mis en place. Cela veut donc dire qu’au lancement, Nintendo en avait mis 440 000 kits sur le marché. Il y a donc 320 000 Nintendo Labo dans les enseignes à écouler…Source : https://www.gonintendo.com/stories/307882-nintendo-labo-more-details-on-japan-s-debut-sales

Like

Who likes this ?

posted the 04/27/2018 at 02:22 PM by link49