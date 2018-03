Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Répondant à une question d'un fan sur Twitter, le réalisateur Cory Barlog a déclaré que le jeu God of War présenterait quelque chose d'un peu différent pour le Mode New Game Plus qui permettra aux joueurs de continuer à jouer au-delà de la quête principale. La formulation semble suggérer un contenu qui ne sera disponible qu'après avoir terminé le jeu, et un autre tweet de Barlog semble le confirmer, puisqu’il déclare ne pas vouloir spoiler, mais qu’il y aura bien autre chose une fois le jeu fini. Pour rappel, le jeu sortira le 20 avril prochain…Source : https://wccftech.com/god-of-war-new-game-plus/