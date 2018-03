Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Nintendo Allemagne a publié hier une nouvelle annonce concernant le premier anniversaire de Switch et ses projets lors de la Leipzig Book Fair. Dans le communiqué de presse, une mise à jour sur les ventes de la console a été fournie. Les ventes de la Nintendo Switch en Allemagne ont battu un record de ventes vieux de dix ans précédemment obtenu par la Wii. La nouvelle console s'est vendu à plus de 650 000 unités dans ce pays durant la première année, surpassant donc la Wii. Impressionnant...Source : https://nintendoeverything.com/switch-sales-surpasses-650000-units-in-germany-sets-new-record-for-one-year-sales-previously-held-by-wii/

posted the 03/14/2018 at 07:43 AM by link49