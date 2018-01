0000

36 Fragments of Midnight

60 Seconds!

99 Vidas

1001 Spikes

2064 : Read Only Memories

ACA Neo Geo Aero Fighters 2

ACA Neo Geo Alpha Mission 2

ACA Neo Geo Art of Fighting

ACA Neo Geo Art of Fighting 2

ACA Neo Geo Art of Fighting 3

ACA Neo Geo Blue's Kourney

ACA Neo Geo Burning Fight

ACA Neo Geo Fatal Fury 2

ACA Neo Geo Fatal Fury 3

ACA Neo Geo Fatal Fury Special

ACA Neo Geo Galaxy Fight : Universal Warriors

ACA Neo Geo Karnov's Revenge

ACA Neo Geo King of the Monsters

ACA Neo Geo Last Resort

ACA Neo Geo Magical Drop II

ACA Neo Geo Magician Lord

ACA Neo Geo Metal Slug

ACA Neo Geo Metal Slug 2

ACA Neo Geo Metal Slug 3

ACA Neo Geo Metal Slug X

ACA Neo Geo Mutation Nation

ACA Neo Geo NAM-1975

ACA Neo Geo Neo Turf Masters

ACA Neo Geo Over Top

ACA Neo Geo Pulstar

ACA Neo Geo Puzzled

ACA Neo Geo Real Bout Fatal Fury

ACA Neo Geo Robo Army

ACA Neo Geo Samurai Shodown

ACA Neo Geo Samurai Shodown II

ACA Neo Geo Sengoku

ACA Neo Geo Sengoku 2

ACA Neo Geo Shock Troopers

ACA Neo Geo Soccer Brawl

ACA Neo Geo Spin Master

ACA Neo Geo Street Hoop

ACA Neo Geo Super baseball 2020

ACA Neo Geo Super Sidekicks

ACA Neo Geo The King of Fighter 94

ACA Neo Geo The King of Fighter 95

ACA Neo Geo The King of Fighter 96

ACA Neo Geo The King of Fighter 97

ACA Neo Geo The King of Fighter 98

ACA Neo Geo The Last Blade

ACA Neo Geo World Heroes

ACA Neo Geo World Heroes 2

ACA Neo Geo Zed Blade

Ace of Seafood

Aces of the Luftwaffe : Squadron

Aqua Moto Racing Utopia

Arcade Archives Crazy Climber

Arcade Archives Double Dragon

Arcade Archives Front Line

Arcade Archives Kid Niki : Radical Ninja

Arcade Archives Mario Bros.

Arcade Archives Moon Patrol

Arcade Archives Ninja Spirit

Arcade Archives Punch-Out!!

Arcade Archives R-Type

Arcade Archives VS. Wrecking Crew

Arcade Archives VS. Tennis

Arcade Archives VS. Baseball

Arcade Archives Youjyuden

Arcade Archives Zippy Race

Axiom Verge

Azkend 2 : The World Beneath

Azure Striker Gunvolt : Striker Pack

Batman : The Telltale Series

Bayonetta

Bayonetta 2

Beach Buggy Racing

Cartoon Network : Battle Crashers

Cave Story+

Dark Souls : Remastered

Danmaku Unlimited 3

Darkest Dungeon

Deemo

Disgaea 5 Complete

Donkey Kong Country : Tropical Freeze

Doom

Double Dragon IV

Dragon Ball Xenoverse 2

Dragon Quest I

Dragon Quest II

Dragon Quest III

Dragon Quest X

Dragon Quest XI

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Heroes I & II

Dynasty Warriors 8 : Empires

Earthlock SHB Edition

Enter the Gungeon

Farming Simulator : Nintendo Switch Edition

Fate/Extella: The Umbral Star

Flashback : Remastered Edition

Guardians of the Galaxy : The Telltale Series

Gunbarich

Gunbird

Hollow Knight

Hyrule Warriors : Definitive Edition

I Am Setsuna

Just Dance 2017

Kingdom

L.A. Noire

Lego City Undercover

Letter Quest Remastered

Lost Castle

Mario Kart 8 Deluxe

Mega Man Legacy Collection

Mega Man Legacy Collection 2

Mega Man X Collection

The Binding of Isaac : Aft

Mighty Gunvolt Burst

Minecraft : Nintendo Switch Editionerbirth+

Minecraft Story Mode

Monopoly

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monster Hunter XX : Nintendo Switch Ver.

Monster Jam : Crush It!

The Mummy Demastered

MXGP 3

Namco Museum

Nobunaga's Ambition : Sphere of Influence

Nobunaga's Ambition : Taishi

Oceanhorn : Monster of Uncharted Seas

Octodad : Dadliest Catch

One Piece : Pirate Warriors 3 Deluxe Edition

One Piece : Unlimited World Red Deluxe Edition

Outlast

Outlast 2

Overcooked! Special Edition

Oxenfree

Pac-Man Championship Edition 2 Plus

PayDay 2

Phantasy Star Online 2 : Cloud

Phantom Breaker : Battle Grounds Overdrive

Pinball FX 3

Poi : Explorer Edition

Pokkén Tournament DX

Puyo Puyo Tetris

Rayman Legends : Definitive Edition

Resident Evil : Revelations

Resident Evil : Revelations 2

Retro City Rampage DX

Revenant Saga

Rime

Riptide GP : Renegade

Rive : Ultimate Edition

Rock 'N Racing Off Road DX

Rocket League

Rogue Trooper Redux

Romance of the Three Kingdoms XIII

Romancing SaGa 2

Samurai Warriors : Spirit of Sanada

Seiken Densetsu Collection

Severed

The Sexy Brutale

Shantae : Half-Genie Hero

Shovel Knight

Sine Mora EX

Skies of Fury DX

Sky Force Reloaded

Skylanders : Imaginators

Snipperclips Plus

Snow Moto Racing Freedom

Song of Memories

Stardew Valley

SteamWorld Heist : Ultimate Edition

Steep

Steredenn

Stern Pinball Arcade

Stick It to the Man

Street Fighter : 30th Anniversary Collection

Strikers 1945

Super Meat Boy

Superbeat : Xonic

Syberia

Syberia 2

Syberia 3

Terraria

Teslagrad

The Bridge

The Elder Scrolls V : Skyrim

Tiny Troopers : Joint Ops DX

Titan Quest

Touhou Genso Wanderer Reloaded

Touhou Kobuto V : Burst Battle

Touhou Sky Arena : Gensoukyou Kuusen Hime Matsuri Climax

TowerFall Ascension

Turbo Pug DX

Unepic

UNO

Voez

Volgarr the Viking

Warriors Orochi 3 Ultimate

Wasteland 2 : Director's Cut

Wheels of Aurelia

Wolfenstein II : The New Colossus

The World Ends with You -Final Remix-

Xeodrifter

Yooka-Laylee

Ys VIII : Lacrisoma of Dana