Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :Il semblerait que Capcom sorte le jeu Marvel VS Capcom 3 également sur Nintendo Switch :Reste à voir si cela se concrétisera avec une annonce lors du prochain Nintendo Direct ou lors de l'E3 2018...Source : https://gbatemp.net/threads/marvel-vs-capcom-3-leaked-for-switch.497917/

posted the 03/03/2018 at 03:03 PM by link49