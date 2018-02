Voici une Information concernant Nintendo Labo :Il en aura fallu du temps pour déloger le jeu Monster Hunter World de la première place, mais le début des réservations au Japon de Nintendo Labo ont mis fin à ce règne. Reste plus qu'à voir comment ceci se répercutera au niveau des ventes, et surtout voir si cela impactera également les ventes de la Nintendo Switch...Source : https://www.resetera.com/threads/media-create-sales-week-6-2018-feb-05-feb-11.23236/page-16#post-4589816

Who likes this ?

posted the 02/16/2018 at 12:20 AM by link49