Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :On va faire simple : Auchan, Leclerc, la Fnac, Amazon et Carrefour vendront le jeu environ 55 euros. A Micromania, il faudra compter environ 70 euros :Pour rappel, le jeu sortira dans deux jours…Source : member15179.html

posted the 01/24/2018 at 12:15 AM by link49