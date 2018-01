Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Tout à l'heure, Nintendo a annoncé deux Packs pour le Nintendo Labo : 69.99 dollars pour le Variety Kit et 79.99 dollars pour le Robot Kit. Il y aura aussi un Pack de customisation :Celui-ci contiendra des Stickers et des rubans adhésifs, au prix de 9.99 dollars. Pour rappel, Nintendo Labo sera commercialisé le 20 avril prochain aux USA, et le 27 avril en Europe...Source : https://www.gonintendo.com/stories/299867-a-closer-look-at-the-nintendo-labo-customization-set

posted the 01/18/2018 at 12:33 AM by link49