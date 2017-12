Voici une Information autour de la Nintendo Switch :On commence par les sorties préues en début d'année prchaine :- Pic-a-Pix Deluxe (04/01)- Stikbold! A Dodgeball Adventure Deluxe (04/01)- InnerSpace (16/01)- World to the West (18/01)- Chromagun (22/01)- Lost Sphear (23/01)- Shu (23/01)- Dragon Quest Builders (09/02)- Bayonetta 2 (16/02)- Payday 2 (27/02)- Kentucky Route Zero : TV Edition- Light Fingers- Next Up Hero- Runner 3- Shovel Knight : King of Cards- AWAY : Journey to the Unexpected- Celeste- Flipping Death- Kirby Star Allies- Penny-Punching Princess- WargroovePuis par le milieu et fin d'année :Street Fighter 30th Anniversary Collection- 2064 : Read Only Memories- Attack on Titan 2- Atelier Lydia & Suelle- Bayonetta 3- Blade Strangers- Blazblue : Cross Tag Battle- Crazy Justice- Fe- Fire Emblem Switch- Hollow Knight- Huntdown- Indivisible- Mega Man 11- Metroid Prime 4- Monster Boy and the Cursed Kingdom- Mulaka- Owlboy- Pokemon Switch- Project Octopath Traveler- Shin Megami Tensei V- Starlink : Battle for Atlas- Steins;Gate Elite- Steep- Super Meat Boy Forever- Syberia 3- The Longest 5 Minutes- Travis Strikes Again : No More Heroes- Wandersong- Wolfenstein II : The New Colossus- Yoku’s Island Express- YoshiPour le moment, c'est assez vague. Vivement un Nintendo Direct pour éclaircir tout ça...Source : http://twinfinite.net/2017/12/all-nintendo-switch-releases-confirmed-for-2018/2/