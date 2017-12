Voici une Information autour du jeu Devil May Cry HD Collection :Capcom a annoncé que le jeu Devil May Cry HD Collection, qui contient les jeux Devil May Cry, Devil May Cry 2 et Devil May Cry 3 : Special Edition sortira sur PC, Ps4 et Xbox One le 13 mars prochain, au prix de 29.99 dollars…Source : https://gematsu.com/2017/12/devil-may-cry-hd-collection-coming-ps4-xbox-one-pc-march-13