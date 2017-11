Voici le Top Media Create allant du 20 au 26 novembre 2017 :Le jeu Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon reste stable, alors que le Double Pack perd quatre places, Super Mario Odyssey gagne une place, Assassin’s Creed Origins perd trois places sur Ps4, Pokken Tournament DX perd cinq places, Splatoon 2 gagne deux places, Dragon Quest X : 5000 Year Journey To A Faraway Hometown quitte le classement, Mario Kart 8 Deluxe gagne deux places, The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch gagne trois places, Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition sur Ps4 entre à la seizième place, Wolfenstein II : The New Colossus sur Ps4 entre à la dernière place et 1-2-Switch fait son retour…Passons maintenant au Top Hardware : La Nintendo Switch, la 3DS et la Ps4 restent stable …Source : http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20171122074/