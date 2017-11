Voici des Images autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Le Twitter japonais dévoile aujourd’hui deux Personnages.Akhos a été créé par Tetsuya Nomura et est doublé par Nobunaga Shimazaki. Il travaille pour la Compagnie Era et ses lunettes rouges sont très élégantes.Sa Blade se nomme Kamui.Elle est doublée par Yuri Yamaoka. Elle aide Akhos dans la collecte d'informations.Pour rappel, le jeu sortira le 01 décembre prochain…Source : http://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-2-akhos-shown-off/

Who likes this ?

posted the 11/14/2017 at 07:27 AM by link49