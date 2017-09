Voici des Informations concernant le jeu Okami HD :Ce comparatif entre la version Ps2, en bas, et la version Ps4, en haut, permet de voir le travail effectué par Capcom sur ce Remastered HD. Et voici un aperçu de deux modes présents, 4:3 et 16:9 :Pour rappel, le jeu sortira le 12 décembre 2017 sur Ps4, PC et Xbox One…Source : http://www.4gamer.net/games/394/G039449/20170913002/