Voici une Information autour du jeu Dragon Ball FighterZ :Une Edition Collector sortira en même temps que le jeu, en février prochain :Enfin, en réservant le jeu, vous obtiendrez un code pour la Beta et un accès anticipé à deux personnages :Le jeu sortira sur PC, Ps4 et Xbox One en févier 2018 donc…Source : http://gematsu.com/gallery/dragon-ball-fighterz/august-22-2017/

posted the 08/22/2017 at 08:58 AM by link49