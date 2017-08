J’ai acheté aujourd’hui une nouvelle Figurines Amiibo :Voici donc les Figurines Amiibo que je possède à ce jour :J’avoue que je l’avais complétement zappé, mais heureusement que Micromania me l’avait mis de côté. Plus qu’à attendre maintenant le mois prochain avec celles qui accompagneront le jeu Metroid : Samus Returns…Source : member15179.html

Like

Who likes this ?

posted the 08/12/2017 at 11:31 PM by link49