Voici une Information concernant la Xbox One X :Epic Games a sorti récemment, lundi dernier pour être précis, une mise à jour de son moteur, l’Unreal Engine 4.17. La Xbox One X sera naturellement compatible avec ce moteur. Selon Epic Games, le développement des titres sur Xbox One est déjà possible avec ce moteur, et un soutien complet suivra prochainement. Les titres utilisant Unreal Engine sont par exemple Gears of War 4, Tekken 7, Street Fighter V, Shenmue 3, RIME, Final Fantasy VII Remake et Ashen. Pour rappel, la Xbox One X sortira le 7 novembre prochain…Source : http://wccftech.com/xbox-one-x-support-unreal-engine-4-17/