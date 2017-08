Voici une Information autour du jeu Pokémon à paraître sur Nintendo Switch :Normalement, l’année prochaine, la Nintendo Switch accueillera un jeu Pokémon sauce RPG. Dans une interview parue sur le site Game Informer, Junichi Masuda avoue être curieux de savoir si les joueurs utilisent leurs consoles chez eux ou dehors. Il sait que la pression des fans sur cet opus est forte, mais il précise qu’il vaut mieux qu’ils n’espèrent pas trop. Selon lui, il est difficile de faire un jeu, mais il assure qu’ils feront leur possible pour créer un grand jeu. Au moins, on est prévenu…Source : http://gamingbolt.com/i-hope-people-dont-expect-too-much-says-pokemon-director-on-pokemon-switch

posted the 08/09/2017 at 10:05 AM by link49