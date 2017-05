Voici une Information autour de la Nintendo Switch :On commence par le jeu Arms :Nintendo promet du contenu supplémentaire dans le temps. Des nouvelles armes ou personnages par exemple seront gratuits. De plus, une Démo à la Splatoon 2 sera disponible à diverses dates. On passe maintenant au jeu Splatoon 2 :Nintendo vient d’annoncer le premier Bundle Nintendo Switch, si on excepte le Bundle Mario Kart 8 Deluxe exclusif à un seul marché. D’autres accessoires seront également disponibles à la sortie du jeu, le 21 juillet prochain, et d'autre plus tard…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=6b12919e22e9f8b11464a328e5e39917&t=1374840