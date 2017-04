Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Bandai Namco a envoyé le communiqué de presse officiel en anglais aujourd'hui, en annonçant que le jeu allait sortir en 2018 sur les principales console de salon. Cela signifie probablement que le jeu sera disponible sur Ps4 et Xbox One, et peut-être aussi sur Nintendo Switch. Le jeu ne sortirait apparemment pas sur PC. En attendant une confirmation officielle de Bandai Namco…Source : http://twinfinite.net/2017/04/code-vein-will-be-coming-to-major-home-consoles-in-2018/

posted the 04/21/2017 at 10:49 AM by link49