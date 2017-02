Voici une Information concernant le jeu Hellblade : Senua’s Sacrifice :Annoncé il y a maintenant 3 ans, à la conférence de Sony durant la Gamescom, Ninja Theory affirme que le jeu Hellblade : Senua’s Sacrifice sortira bien en 2017. Le Studio en profite également pour remercier les joueurs de leur incroyable soutien malgré les années. Pour rappel, le jeu est prévu sur Ps4 et PC, et sortira en 2017, sans plus de précision pour le moment…Source : http://gamingbolt.com/hellblade-senuas-sacrifice-releasing-in-2017