Voici un Résumé de la Présentation 2017 de la Nintendo Switch :La Nintendo Switch sera commercialisée le 03 mars 2017 au prix de 299£. Pour le prix en Europe, il faudra consulter les différents revendeurs.Pour les jeux, la console sera bien dézonnée, contrairement au Store.Concernant la batterie, la durée de vie est estimée entre 3 et 6 heures. Des JoyCon de couleurs sont prévus, et auront une fonction gyrosopique.Le jeu 1-2-Switch a été dévoilé.On passe ensuite au jeu Arms.La suite du jeu Splatoon, intitulé Splatoon 2, a été officialisée. Il sortira cet été.On passe ensuite au jeu Super Mario Odyssey.Le jeu Xenoblade 2 a été dévoilé. Koei-Tecmo travaille sur le jeu Fire Emblem Musou.80 jeux sont en développement, dont le projet Sega X Atlus par exemple.Le jeu Dragon Quest Heroes 1 + 2 sortira également sur Nintendo Switch.Square-Enix travaille actuellement sur Project Octopath Traveler. Le jeu The Elder Scrolls V: Skyrim est de nouveau présenté. Goichi Suda est aussi venu présenter son projet. FIFA 17 sortira également sur Nintendo Switch.Et on termine par le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild qui sortira le 03 mars prochain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=0c324209ddbc4539b53d8e2c74696772&t=1333086