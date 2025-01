[LEAK] Un nom (provisoire ?) pour la Xbox Next Gen, qui arriverait bien pour fin 2026 [LEAK] Un nom (provisoire ?) pour la Xbox Next Gen, qui arriverait bien pour fin 2026

Connu par les fans de Call of Duty vu les nombreuses sources du mec au sein des principaux studios Activision, TheGhostOfHope (relayé par Tom Henderson) affirme qu'à l'instant T, Xbox a toujours l'intention de lancer sa prochaine génération pour fin 2026, simultanément avec le prochain « Call of » d'Infinity Ward, supposé être Modern Warfare IV.



L'homme indique que tout cela est un secret de polichinelle chez les tiers déjà renseignés pour être au rapport dans moins de 2 ans, et que plusieurs insiders ont également eu vent de l'information.



Dernier point : en interne, la Next Gen se nommerait « Xbox Prime », mais le leaker ne peut déterminer s'il s'agit du nom définitif ou d'un nom de code.