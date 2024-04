Sur le même laps de temps, FFVII Rebirth ferait 2 fois moins de ventes que Remake Sur le même laps de temps, FFVII Rebirth ferait 2 fois moins de ventes que Remake

Le silence est souvent éloquent et l'absence de communiqué de Square Enix sur les ventes de Final Fantasy VII Rebirth semble mener à la déception attendue : selon le renseigné Daniel Ahmad, cette « Partie 2 » fait actuellement 2 fois moins de ventes que FFVII Remake sur le même laps de temps.



Sa carrière en est certes qu'à ses débuts et il reste encore l'apport probable d'une version PC (et les promos) mais on n'oubliera pas que même s'il a bénéficié d'un meilleur parc et de l'effet pandémie, FFVII Remake aura fait 50 % de son total en seulement une semaine, preuve que la licence ne parvient toujours pas à obtenir le statut de long-seller propre à d'autres et pas que Nintendo.



Reste à savoir ce que Square Enix pense de tout cela, et la réponse sera peut-être donnée à la mi-mai lors de la réunion aux investisseurs, pendant qu'on se demande légitimement ce qu'il restera de la base de départ pour la future Partie 3.