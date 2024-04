Selon Ampere Analysis la démo Stellar Blade lancée le 29 mars a atteint un record de 690 000 joueurs actifs le même jour, ce qui est beaucoup plus élevé que la démo de Final Fantasy VII Rebirth qui avait atteint un record de 380 000.Depuis son lancement mondial, le RPG de Square Enix a atteint un record de 2,21 millions joueurs actifs sur une journée ce qui permet de se faire une idée des ventes du jeu.Selon les projections des analystes, Stellar Blade pourrait dépasser les 4 millions de joueurs actifs quotidiens après sa sortie. Cependant, Ampere préfère minimiser car il s'agit d'une toute nouvelle licence plutôt que d'une franchise établie comme Final Fantasy.Shift Up n'a pas révélé publiquement le nombre d'utilisateurs qui ont essayé la démo, mais a noté que certains y ont déjà joué plus de 50 heures (sachant que cette dernière permet de récupérer la sauvegarde pour continuer le jeu dans sa version final)."Pour profiter pleinement du jeu principal, nous vous demandons d'y aller doucement avec la démo. Plus de 50 heures de jeu sur la démo... nous avons peur !" a récemment écrit le studio sur Twitter.