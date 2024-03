J'avais mis en avant les top ventes sur les stores PS et Xbox d'Unicorn Overlord aux USA, là où les parcs machines sont assez proches en terme de nombres : 12M de PS5 contre 10M de Series environ.



Donc avec cela en tête, on peut constater actuellement que sur le store PS US, il est à la 13e place alors que sur le store Xbox US, il est à la 93e place. Et on parle de ventes démat uniquement.

Au passage, malgré les quelques milliers de joueurs Xbox au Japon, il est 2e sur le store Xbox Jap.



Il y a donc bien un désintérêt du JRPG sur Xbox, le marché américain étant le plus porteur et le plus significatif. Ca n'augure rien de bon pour Vision of Mana, Metaphor, Shin Megami Tensei V et autres.

Microsoft surpaie des éditeurs japonais pour avoir des jeux dans le GP comme P3R pour tenter d'avoir un peu de public, mais même en l'espèce, ça reste compliqué.



C'est là où je me pose la question sur Sony et les exclusivités jap comme les FF7R. Ca ne ferait que peu de ventes chez Xbox et ça ne fait pas spécialement vendre des PS5, sachant que pas mal d'exclues maison font beaucoup mieux en terme de ventes que les exclues tierses comme FF7. Déjà à l'époque de la PS360 aux USA, FF13 s'était mieux vendu sur PS3 que sur 360 alors que Xbox avait un parc 2 fois plus grand...



Bref, à chaque fois qu'un JRPG arrive sur Xbox, c'est presque un grand évènement mais qui ne se traduit presque jamais en succès commercial derrière. Et cela ne date pas d'hier avec les Blue Dragon, Lost Odyssey et autres exclues jap ont toujours été des flops commerciaux.

Pas étonnant que pas mal de jeux japonais ne sortent jamais dessus...



Certains se plaignent de cela mais ils sont ultra minoritaires dans les faits, encore plus en dehors des USA à l'instar des "pro physique" sur cette console



PS : Unicorn Overlord 205e sur le Xbox Store FRA, 23e sur le PS Store FRA