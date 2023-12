Comme tout les ans (ou presque), mon ptit top 5 JV de l'année.Après l’énorme déception que fut Bayonetta 3, je n’attendais pas vraiment ce spin off d’autant que la demo m’avait plus donné l’impression d’être face a une sorte de jeu indé narratif linéaire qu’autre chose alors qu’en réalité nous sommes face a un excellent jeu d’action/aventure dans un monde semi-ouvert "spooky/feerique" avec son lot de secrets et d’annexes.Un jeu malheureusement totalement passé inaperçu dont le seul gros défaut est finalement sa qualité principale : la complexité de son level design lorsqu’on veut faire le 100% à cause d’une minimap qui manque de clarté, la camera fixe n’aidant pas non plus a se repérer.Après deux premiers très bons jeux qui ne m’avaient pas forcement marqué plus que ça ce second vrai opus rentre dans une tout autre catégorie. Certes on reste dans la même formule, mais l'histoire (Venom!), les apports de gameplay et la mise en scène du jeu auront dépassés mes attentes. L’amour d’Insomniac pour la license Spider-Man se ressent a chaque moments, les personnages sont bien traités et les combats/déplacements ultra joussifs. Dommage que le jeu se boucle en seulement une vingtaine d’heures.Lies of P est sans aucun doute l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, Soul-like non Fromsoft. DA, superbe, système de combat grisant et boss déjà culte. Pour moi son seul défaut sera sa dernière zone beaucoup moins intéressante que le reste du jeu.Tous ceux qui attendent un Bloodborne 2 ou un remake du premier peuvent sauter a pied joins sur ce petit bijou.Je n’ai pas fait l’original, mais ce Resident Evil 4 Remake est pour ma part juste proche de la perfection dans son genre. Visuellement et techniquement magnifique, gameplay fun, persos cool, level design varié avec des secrets ici et là dont des mini-boss... ce fut un vrai kiff de le finir plusieurs fois de suite. Il m’aura même donné envie d’enfin me lancer dans les remakes du 2 et le 3 qui m’ont tout autant fait kiffer, mais pour d’autres raisons.Si je devais juste citer un défaut ça serait le chapitre 15 trop « Call of », mais le reste c’est juste parfait.Malgré des défauts évident comme un manque de challenge en NG, des quêtes annexes bidons en dehors des dernières et un rythme en dent de scie… ça faisait longtemps qu’un FF numéroté ne m’avait pas autant absorbé.L’univers plus sombre, les persos attachants (Jill), l’OST magnifique, l’histoire au lore intéressant, les combats funs et les boss démentielles qui feraient rougir Platinum Games… puis cette fin, cette fin! J’ai tellement adoré que je l’ai fini 2 fois de suite.Dans mon top 3 de mes FF préférés aux cotés du 7 et du 12.Les remakes de Super Mario RPG que j’ai eu plaisir a découvrir et Metroid Prime que j’ai eu plaisir a refaire, et bien évidement le running gag préféré de mes ""fans"" sur le site : Forspoken