Le 1er mars 2024, Akira Toriyama nous a quitté

Parce que la mauvaise nouvelle méritait un article en home pour ceux qui se connecteront tardivement sans passer préalablement par les réseaux sociaux, évoquons comme il se doit le décès clairement inattendu de Akira Toriyama, qui nous a quitté depuis le 1er mars dernier suite à une hémorragie liée à un hématome sous-dural.Un véritable coup de massue pour l'industrie car même si l'homme était depuis des années plongé dans une discrétion absolue, bien chez lui dans son jogging, le nommé « Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres » est depuis les années 80 la plus grande star de l'univers du manga, auteur du succèset bien entendu, influence majeure et absolue du genre shōnen jusqu'à aujourd'hui, poussant à l'hommage de nombreux confrères dont Eiichiro Oda () lui souhaitant un voyage vers untandis que Masashi Kishimoto () continue de le voir comme. La nouvelle fut telle que le porte-parole du gouvernement japonais, Yoshimasa Hayashi, a également pris la parole pour remercier celui qui a eu unpourEt si l'on se permet d'en parler ici, c'est bien aussi parce que l'homme a posé sa patte à de très nombreuses reprises dans le média, déjà pour le chara-design dedepuis ses débuts en 1986, en passant depuis paretDes œuvres qui continueront de perdurer, aussi bien dans le manga avec la continuité deet prochainement l'anime, mais aussi dans le JV avec en vue (pour ce qui est annoncé)et