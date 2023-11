Dragon Ball

Alors qu’Akira Toriyama souhaitait achever Docteur Slump pour une nouvelle série, de nombreuses idées ont germé dans sa tête. Celles-ci ont abouti au one-shot du nom de Dragon Boy, les prémices de l’œuvre de Dragon ball.

Les inspirations majeures de l’auteur est un roman chinois que l’on connaît en France sous le nom de La Pérégrination vers l’Ouest, mais aussi sous le titre plus connu de Saiyûki. Cette même œuvre qui a inspiré le manga éponyme de Kazuya Minekura et ses adaptations animées qui a été source d’idées pour les débuts de la série. Pour Toriyama cette œuvre défini les premiers pas du manga, plus précisément les deux premiers opus qui correspondent à l’arc de la quête des sept dragon ball.



Toriyama s’est montré inventif dans sa manière de donner des origines à son univers . D’ailleurs l’histoire de Son Gokû renvoie à Superman, l’un des plus célèbres super-héros de l’univers DC Comics. Et le fameux dragon Shenron qui apparaît quand les sept dragon ball sont réunies, qui est lui-même inspiré de Shenlong, un dragon de la mythologie chinoise.

Dragon ball paraît dans le Shônen Jump en novembre 1984 et s’achève en 1995. L’éditeur Glénat acquiert les droits de la série en 1993 et propose une première édition au même nombre de tomes tout en proposant une traduction plus occidentale et des jaquettes inédites, qui ce termina en novembre 2000. Dans le but de proposer une version plus proche du manga original, Glénat réédite dès 2003 la série en reprenant les couvertures japonaises et en proposant une traduction beaucoup plus fidèle au texte d’origine à travers 21 coffrets regroupant deux tomes chacun. Le dernier coffret paraît en septembre 2008.



De décembre 2002 à avril 2004 paraît au Japon l’édition Kanzenban, autrement dit une deluxe en grand format. La série passe de 42 à 34 tomes et propose davantage de chapitres avec des jaquettes inédites et quelques pages supplémentaires pour approfondir l’épilogue des aventures de Gokû. En France, Glénat a proposé cette édition de février 2009 à janvier 2015. En parallèle à l’histoire dessinée par Akira Toriyama, les japonais ont vu la série des Dragon Ball Daizenshuu paraître , une collection de dix ouvrages qui complètent l’histoire et l’univers de Dragon Ball ainsi que l’expérience des lecteurs à travers des illustrations de la série ou encore des explications diverses et variées sur le manga et l’anime.

Concernant son dessin , le style de Toriyama est caractéristique au point de le reconnaître assez facilement. Dans Docteur Slump, les traits sont plus arrondi et sont en phase avec l’univers comique et enfantin, mais Toriyama change relativement de cap au cours de Dragon Ball. Malgré les gags à répétition au début de la série, son dessin gagne en sérieux en dépeignant par exemple moins de personnages grotesques pour coller a son univers et à son ambiance combative des premiers volumes, présenter un cadre qui collerait aux nombreux combats type arts-martiaux dans cette œuvre.



Présenter les aventures d’un Gokû enfant représentait donc une limite du point de vue du style , et pour passer à des affrontements plus intenses et spectaculaires, Akira Toriyama a dû faire grandir tous ses personnages, en faire de vrais athlètes pour rendre les combats au corps à corps plus fouillés et impressionnants. Pourtant, si le personnage de Son Gohan gardera longtemps ce côté rondouillard, le mangaka parviendra à faire sa limite graphique aux alentours de l’arc Cell si bien que même un pré-adolescent comme Gohan sera dessiné de telle manière à le rendre aussi bien sculpté que les personnages adultes.

Dragon ball ce construit au fur et a mesure grâce à des combats plus terre a terre et plus sportifs. Le Tenkaichi Budokai, est directement inspiré du célèbre tournoi de baseball japonais Kôshien, et joue un rôle majeur dans cette construction , permettant à de nombreux personnages de se mettre en avant au cours d’affrontements. Gokû luttera pour s’améliorer davantage mais aussi pour sauver la Terre de ses ennemis. De l’armée du Ruban Rouge jusqu’à Piccolo Junior, Gokû est devenu un héros luttant pour le bien aux cotes de nombreux compagnons.

- Dans Dragon ball , on retrouve un humour omniprésent et des arcs qui jouent une certaine connexion avec Docteur Slump au niveau du style. L’alchimie fonctionne très bien rendant le tout léger et conviviale . Mais c’est a partir de l’intrigue Piccolo Daimaoh que le manga part dans une dimension plus sombre mettant un peu l’écart à cette humour.

- Dans Dragon Ball Z , c’est beaucoup de changement qui ce cache derrière ce nouveau nom avec une nouvelle ambiance , de l’histoire et des combats spectaculaire. Avoir un Gokû adulte n’est d’ailleurs pas un hasard puisque présenter des combats entre hommes a permis à l’auteur de développer des caractéristiques physiques différentes qui pouvaient alors faire échos à des joutes toujours plus grandioses. Dragon Ball s’oriente alors vers des échanges de coups et de techniques démesurés, notamment à travers les vagues de Ki toujours plus variées et puissantes qui résument bien souvent l’enjeu des combats. Ce n’est donc plus en donnant un coup de pied fatal à son adversaire ou en le faisant sortir du ring que Gokû et ses amis triomphes, mais souvent en le désintégrant par un Kamehameha titanesque. Dans son manga Toryama développe de nombreux enjeux scénaristiques notamment par rapport aux grands ennemis et ne cesse de développer davantage son univers a travers de nouvelles histoires captivantes.



Dragon Ball se présente comme l’évolution de quelques personnages au fil des années, des personnages grandissant, devenant adultes et fondant leurs propres cercles familiaux, et ce en prenant toujours à cœur le rôle de défenseur de la Terre. La « famille Dragon Ball » s’agrandit, tome après tome.

L’anime Dragon Ball débute le 26 février 1986 et le 16 avril 1989 pour un total de 153 épisodes qui adaptent un peu plus des seize premiers tomes du manga. C’est d’ailleurs elle qui responsable du succès de Dragon ball à l’international.

Dragon Ball Z démarre une semaine après Dragon Ball, soit le 26 avril 1989 pour s’achever le 31 janvier 1996 avec son épisode 291. La série est plus lente et adapte les tomes 17 à 42 du manga.

Quinze films d’animation viennent s’y ajouter en présentant souvent des ennemis inédits. Les deux téléfilms « Le père de Son Gokû » et « L’histoire de Trunks » sont des récits canoniques présentés dans le manga. A ceci s’ajoutent trois Oav : « Le plan d’anéantissement des Saiyen » est l’adaptation du scénario d’un jeu-vidéo et a eu droit à un remake inclus dans le jeu Dragon Ball : Raging Blast 2, « Salut ! Son Gokû et ses amis sont de retour » est une histoire créée pour les 40 ans du Shônen Jump et présente le petit-frère de Vegeta, et « Episode of Bardock » adapte le court manga de Naho Ôishi qui fait suite au téléfilm sur le père de Son Gokû.

La France a bénéficié de deux films au cinémas. Le premier sorti en 1995 est en réalité la compilation des films 12 et 13, et le second paru en 1996 et regroupe les films 10 et 11. Ne voulant renoncer à la licence Dragon Ball, la Toei décide de poursuivre l’aventure juste après la fin de Dragon Ball Z par le biais de Dragon Ball GT, série entamée le 7 janvier 1996 et terminée le 19 novembre 1997 avec 64 épisodes. La série ne s’est que peu développée et n’a eu droit qu’à un téléfilm en guise de supplément, ce dernier se déroulant 100 ans après la dernière aventure de Gokû.

Le revival de l’anime démarre avec Dragon Ball Kai, nomme en occident Dragon Ball Z Kai, une série qui entame la remasterisation en haute définition de Dragon Ball Z en supprimant tous les rajouts faits par rapport au manga. La série débute en avril 2009 avec une première partie en 98 épisodes qui adapte les sagas Saiyen, Freezer et Cell avant de s’achever en mars 2011. En avril 2014, la série reprend pour plus d’un an. Toutefois, la Toei a créé deux versions, l’une étant destinée au Japon et l’autre pour l’international. La version que nous connaissons en France se nomme ainsi Dragon Ball Z Kai : The final chapters et comporte des génériques inédits mais aussi une bande originale différente par rapport à la version nippone ainsi que sept épisodes fillers qui furent conservés. Au final, la série intégrale est de 159 épisodes au Japon contre 166 à l’international.