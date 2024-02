PlayStation va licencier 900 employés + fermeture envisagée de Sony London [UP2] PlayStation va licencier 900 employés + fermeture envisagée de Sony London [UP2]

Le temps d'un bâillement (vous dormez bien, vous ?), Jason Schreier balance en breaking une mauvaise nouvelle de plus pour l'industrie : PlayStation va licencier environ 900 employés à travers le monde, l'une des plus grosses coupes depuis le début d'année.



Sony a emboîté avec un communiqué officiel pour confirmer tout cela, permettant de préciser que les 900 employés représenter 8% des effectifs de PlayStation.



UPDATE :



- Sony envisage la fermeture de Sony London (VR).

- Firesprite sera particulièrement touché.

- Réduction dans diverses fonctions (toujours UK).



- Les licenciements frapperont également trois des leaders des PlayStation Studios : Insomniac, Naughty Dog et Guerilla.