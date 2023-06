UK : en physique, Final Fantasy XVI démarre 74% moins bien que FFXV UK : en physique, Final Fantasy XVI démarre 74% moins bien que FFXV

Christopher Ding de Game Informer est venu dresser un premier état des lieux sur le lancement de Final Fantasy XVI, en attendant que Square Enix nous lâcher des informations officielles.



Et il en ressort qu'au Royaume-Uni, si le titre est parvenu à prendre sans mal la première place du classement cette semaine, c'est sans gloire avec un démarrage 74 % moins important que Final Fantasy XV, évidemment pour ce qui concerne le domaine physique, et il faudra donc voir si le dématérialisé compense un tel écart.



Données de lancement, uniquement physique :



- Final Fantasy XV : environ 120.000 (dont 25.000 sur Xbox One)

- Final Fantasy VII Remake : environ 60.000

- Final Fantasy XVI : environ 30.000



Pour info, FFVII Remake avait tapé 3,5 millions de ventes mondialement en 3 jours.