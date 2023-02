Parlant au PSBlog Japonais, YoshiP a enfin avoué qu'une version PC sortirait bien plus tard, mais il a préféré être clair: ça n'arrivera pas 6 mois âpres la sortie PS5."Tout d'abord il est vrai que Final Fantasy XVI est une exclusivité à durée limitée de six mois sur PS5. Cependant c'est complétement différent que de dire "la version PC sortira dans six mois". Je vais être clair, la version PC ne sortira pas dans six mois.Nous avons passé beaucoup de temps et d'argent à optimiser la version PS5 pour offrir la meilleure expérience de jeu possible.Bien sûr, j'aimerais sortir une version PC à un moment donné afin que tout le monde puisse y jouer, mais même si nous commençons à optimiser la version PC après la sortie PS5, nous ne pourrons pas l'optimiser en six mois, donc elle ne sortira pas durant ce court laps de temps."Il fini par demander aux joueurs de prendre la version PS5 et avec humour que si jamais une version PC sort dans les 6 mois âpres la sortie PS5 il démissionnerait. Il dit aussi qu'il y a peu de chance que le jeu soit repoussé... a moins qu'un meteor ne s'ecrase sur le Japon.Bref comme pour Final Fantasy 7 Remake et ses 1 an d'exclusivité qui ont fini par se transformer en 1 an et demi, il faudra surement etre plus patient.