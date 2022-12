Xbox x Activision : la FTC tente officiellement de bloquer le rachat, et porte l'affaire devant les tribunaux Xbox x Activision : la FTC tente officiellement de bloquer le rachat, et porte l'affaire devant les tribunaux

Encore un retournement de situation ? Clairement. Malgré les contrats posés sur la table par Microsoft et le soutien du plus gros syndicat du JV dans cette acquisition, le régulateur US (FTC) vient d'annoncer publiquement vouloir bloquer le rachat d'Activision Blizzard en posant l'affaire devant les tribunaux



Un gros risque Lina Khan en cas d'échec devant les juges, même si la présidente de la FTC mise sur l'un des seuls arguments qui fait défaut avec Microsoft : le rachat de Zenimax/Bethesda a prouvé les intentions pour la marque Xbox de s'octroyer des exclusivités sur la longueur au détriment de la concurrence.