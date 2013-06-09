Le député fédéral Iraís Reyes et le sénateur Luis Donaldo Colosio vont déposer plainte auprès de la Commission nationale de la concurrence du Mexique.
PlayStation pourrait bien être sur le point de bouleverser à jamais le secteur du jeu vidéo. Au début du mois, la société japonaise a annoncé qu’elle cesserait de produire des jeux sur support physique à compter de janvier 2028, une décision qui concernera aussi bien ses propres titres que ceux de tiers. Cette initiative a attiré l’attention des gouvernements du monde entier, y compris celui du Mexique.
À la fin de cette semaine, il a été révélé que les législateurs mexicains allaient déposer une plainte officielle auprès des autorités de la concurrence du pays, demandant qu'une enquête soit menée afin de déterminer si la décision de Sony pouvait constituer un comportement anticoncurrentiel.
Les législateurs réclament l'ouverture d'une enquête sur Sony pour des pratiques anticoncurrentielles présumées
Selon un communiqué officiel, le député fédéral Iraís Reyes et le sénateur Luis Donaldo Colosio vont déposer une plainte auprès de la Commission nationale de la concurrence du Mexique, demandant à cette instance d’enquêter sur Sony Interactive Entertainment — la société à l’origine de la PlayStation — pour des pratiques anticoncurrentielles présumées liées à la vente de jeux vidéo.
M. Reyes, qui s’est vu attribuer le surnom de « député des gamers » après être devenu l’un des opposants les plus virulents au projet de taxe de 8 % sur les plateformes numériques présenté par le gouvernement de la présidente Claudia Sheinbaum en 2025, a fait valoir que la suppression des jeux physiques ferait du PlayStation Store le seul endroit où les utilisateurs de PlayStation pourraient acheter de nouveaux jeux.
« Si les disques disparaissent, les possesseurs de PlayStation ne pourront plus choisir où acheter leurs jeux et seront contraints de les acheter exclusivement via la boutique de Sony », a déclaré M. Reyes.
La plainte demande aux autorités de régulation de déterminer si Sony utilise sa position dominante sur le marché pour devenir le distributeur exclusif de jeux sur sa plateforme, ce qui pourrait porter préjudice tant aux consommateurs qu'aux entreprises concurrentes.
La plainte, déposée par les deux députés du Movimiento Ciudadano en leur qualité de simples citoyens et de consommateurs de jeux vidéo, fait également valoir que la suppression des jeux physiques mettrait fin à la concurrence sur les prix en obligeant les consommateurs à acheter des titres via une seule et même plateforme.
« Des enseignes telles que Liverpool, Sanborns et GamePlanet ne se feraient plus concurrence pour vendre des jeux vidéo neufs, et les marchés de l'occasion et de l'échange de jeux — qui sont gigantesques — disparaîtraient également », a expliqué le sénateur Luis Donaldo Colosio.
Le sénateur a également fait part de ses préoccupations concernant la propriété numérique.
« Les consommateurs ne seraient plus véritablement propriétaires de leurs jeux vidéo. Avec la distribution numérique, on n’achète plus un jeu au sens traditionnel du terme : on achète une licence, ce qui signifie que l’accès au contenu dépend entièrement des conditions fixées par l’entreprise », a-t-il déclaré.
Les législateurs mettent en garde contre les risques d'un avenir entièrement numérique
La déclaration cite deux exemples qui, selon les législateurs, illustrent les risques liés à la propriété numérique.
Tout d’abord, elle fait référence au retrait par Sony de contenus achetés par les utilisateurs européens en 2022. Elle souligne également l’annonce plus récente de l’entreprise concernant la révocation des licences de plus de 500 films et séries télévisées.
Selon la plainte, la stratégie de Sony pourrait entraîner une concentration excessive de pouvoir en permettant à l’entreprise de contrôler simultanément le matériel des consoles, la boutique en ligne, la distribution des jeux et la fixation des prix.
« Sony deviendrait à la fois l'arbitre et le joueur au sein de son propre écosystème, et nous savons ce qui peut arriver lorsqu'une seule entreprise contrôle tous les segments du marché », a déclaré Reyes.
M. Colosio a ajouté que la transition vers un écosystème entièrement numérique ne tient pas compte non plus des disparités en matière d'infrastructures à travers le pays.
« En imposant la numérisation généralisée, on part du principe que tout le monde a accès à une connexion Internet fiable et haut débit, alors que nous savons que ce n'est pas le cas partout au Mexique », a-t-il déclaré.
Les législateurs, qui cherchent à obtenir le soutien de la communauté des joueurs mexicains, affirment que la décision de Sony pourrait entraîner deux types de préjudices majeurs.
Premièrement, la suppression des jeux physiques détruirait de fait les marchés de la revente, du prêt et de la collection d’exemplaires physiques. En conséquence, Sony deviendrait le seul à fixer les prix des jeux vendus sur PlayStation.
D'autre part, la plainte fait valoir que les développeurs de jeux se trouveraient également désavantagés. Sans canal de distribution physique, les éditeurs et les studios deviendraient entièrement dépendants de l'infrastructure numérique de PlayStation, soumis aux commissions de la plateforme et à toutes les conditions commerciales que Sony choisirait d'imposer pour atteindre les joueurs.
Selon les législateurs, ce comportement pourrait constituer une pratique monopolistique au sens de la loi fédérale mexicaine sur la concurrence économique, en augmentant les coûts, en restreignant la concurrence, en refusant l'accès à une infrastructure de marché essentielle et en réduisant les marges bénéficiaires des développeurs.
PS: à mon avis c'est que le début et beaucoup de pays vont jouer de "l'antitrust" contre Sony dans les semaines à venir.
Mais dans les fait on pourra pas les revendres, les prêter, fini l'occasion
Ils donneraient ces choix ok mais ça n'est plus le cas
Depuis les prix plus bas avec boîte concerne que très peu de pays comme la France
C'est très bien que toute ces législation se retournent contre Sony. Il faut leur mettre la pression pour qu'ils cèdent
un code in the box ca limite l'achat de beaucoup de pays du monde (car l'import ca rapporte aussi)
Qu'ils s'inspirent du monde du PC en acceptant plusieurs plateformes de distribution dématérialisée autres que le PSN pour qu'il y ait une concurrence
Tout est politique.
et dans les 2 cas ils en sortiront perdant, car pour le physique la confiance est rompue, et s'il doivent s'ouvrir au store, la perte de marge déja faible sera immense
Et encore une fois, ca me fait rire que certains pensent que Sony à sont mot à dire sur les Prix des jeux Tiers sur le Store... Dans ce cas fallait mêttre Clair Obscur à 80 balles etc... Comme si Sony avait sont mot à dire sur le prix des jeux qu'ils ne développement pas...
Quant aux commissions tout le monde le fait le 70-30...
sony donne le prix de vente conseillé donc même si ils n'impose pas de prix, il place la fourchette du produit sur le rapport marché , donc indirectement ils sont responsable des hausses de prix, même si il ne l'impose pas... , les éditeurs comme EA ont fait pression sur sony depuis plusieurs années pour qu'ils montent le prix de ventes conseillé, et c'est comme ca qu'on a fini par avoir des jeux a 70 puis 80 euro...
c'est un peu la subtilité de l'économie, et ce qu'on appelle diriger le marcher dans une direction, les prix, les supports, la politique tous ca est influencé par les constructeurs et les éditeurs, pas par la nécessité ni par le besoin, ni par le publique, mais par l'envie de faire de meilleurs marges
les français sont principalement sur switch aujourd'hui... sony devient une niche en france
La PS5 domine largement le marché français
Les derniers chiffres des ventes hardware en France révélés par GfK confirment que la PS5 continue d’écraser la concurrence. En 2025, Sony aurait écoulé environ 700 000 unités de sa console sur le territoire français, pour un total de près de 4 millions de consoles vendues depuis son lancement. t es vraiment qu'un salle trolle. Arrete de venir répandre tes mensonges
C'est moi ou ça commence à sentir le sapin ?
Jamais je n'avais vu Sony autant dans la sauce....et si Playstation faiblit, c’est toute la société qui risque gros...
T’as vu qu’au Brésil je crois il y a eu une décision qui dit qu’à la mort d’une personne le compte steam doit revenir à l’héritier, si j’ai tout suivi j’ai lu vite fait hier soir.
Donc la transmission de jeux et on considère que ça a une valeur.
d'ailleurs dans la rubrique top 20 des éditeurs software console + pc gaming en volume comme en valeur, donc en plus nintendo est devant aussi pour le software
nintendo est 2 eme , sony 4 et 5 eme (donc en dessous d'ubisoft)
et pour le hardware les estimations actuelle sont
2020 Switch ≈ 1 500 000 PS5 ≈ 100 000
2021 Switch≈ 1 300 000 PS5 ≈ 600 000
2022 Switch ≈ 987 000 PS5 ≈ 400 000
2023 Switch ≈ 855 000 PS5 ≈ 1 300 000
2024 Switch ≈ 650 000 PS5 ≈ 850 000
2025
Switch : ≈ 200 000
Switch 2 : ≈ 600 000 PS5≈ 700 000
Total Switch+2 ≈ 6000000 PS5≈ 3 900 000
Et si la Chine devait devenir leur marché principal, l’État chinois finira forcément par s’en mêler. En plus, si Sony venait à perdre le marché européen ou américain, ce serait vraiment comme se tirer une balle dans le pied.
PS1 ≈ 10 millions
PS2 ≈ 6 millions
PS4 ≈ 6 millions
PS5 ≈ 4 à 4,5 millions
Je doute très fortement que le poids du Mexique puisse changer quoi que ce soit vu les dizaines de milliards qui sont en jeux pour sony avec sa nouvelle stratégie.....
Manque plus que le Zimbabwe, le Togo, les philippine, les martien etc oour faire plier sony.
For the Sombreros !
Sombre Sony !
"Unpopulaire opinion : Mais je trouve sa ridicule de forcer Sony à s'ouvrir aux autres. Déjà Nintendo on leur dit rien, et j'estime que c'est leur console, ils font ce qu'ils veulent + tout le monde est au courant, les gens n'ont qu'à jouer sur PC si ils sont pas content "
J'en ai vu de la merde écrite ici, mais alors là c'est du sale.
Du coup quand MS a acheté ABK ils auraient dû laisser COD exclusif Xbox, c'est leur propriété après tout maintenant.
Non ça ne fonctionne pas comme ça, les lois anti trust et anti monopole servent à éviter les abus comme Sony est en train de préparer.
Imagine un PC sous Windows avec seulement le store MS, car...c'est leur OS après tout.
Ou un téléphone Android sans la possibilité d'installer d'autres stores, car c'est leur OS après tout.
Nintendo, même avec le GKC de merde te permettent de revendre ou de préter ton jeu il me smeble.
Et quid de l'évolution des droits à la propriété numérique ? Parce que ça serait bien de s'y intéresser aussi…
PS : bien fait connard
Viva les tacos
Viva el burritos
1,2,3, Viva el Merrico!
(doucement les Algériens, vous n'avez pas déposé le brevet)
Blague a part, espérons que d'autres pays suivent.
Ce que l'UE a fait et d'autres avant eux, c'est de permettre à des tiers de proposer leurs app sur l'App Store et le Play Store, donc par exemple pouvoir télécharger les applications de Samsung sur leurs stores, avec aussi dans certains cas la possibilité de passer outre leur système de paiement.
Quand à l'arrivée des batteries démontables, il faut prendre le temps d'aller voir les conditions et exclusions de cette nouvelle règle, qui permet aux plus gros modèles de smartphone de ne pas l'appliquer, pour comprendre qu'on est loin d'une loi pro-consommateur qu'on essai de nous faire gober.
Maintenant oui c'est bien que Nintendo ait décidé de s'y plier, mais en l'état ils auraient pu eu aussi la contourner en revoyant leur batterie, mais ça leur revient moins cher de faire cette modification, qui va d'ailleurs réduire un peu la capacité et autonomie de la batterie...
Bref, c'est bien de parler des quelques trucs qu'ils ont pu faire de bien sur le papier et qui ont pu se retourner contre nous au final, comme les chargeurs qu'on doit repayer en plus des produits qu'on achète, mais ça n'enlève pas la montagne de connerie, normes et privation de liberté qu'ils nous imposent.
Edit : En réalité l'UE est surtout là pour défendre la mondialisation et l'ouverture des marchés avec le libre échange qui profitent aux gros acteurs de chaque industrie/domaine d'activité, ce qui peut par répercussion être bénéfique aux consommateurs dans certains cas, mais aussi destructeur dans d'autres, comme avec le libre échange de nourriture ou encore l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité pour ne citer qu'eux.
Qui vivra verra. En attendant, je suis dans ma caverne bien confortablement installé.
Pour PlayStation, si, à partir du moment ou Sony arrête de fournir les blu-rays pour PlayStation, plus personne ne peut sortir de jeux physique sur Playstation car c'est une plateforme fermé et verrouillé.
Il y a eu une modification, de nouveau élément ou c'est parceque qu'il y a rien de plus comme actions contre sony qu'on a d'air un up?
J'ai cru a un nouveau pays qui partait en croisade, mais non c'est toujours le Mexique.
Pour PlayStation, si
Ok
plus personne ne peut sortir de jeux physique sur Playstation car c'est une plateforme fermé et verrouillé.
Par contre là tu as tort ce n'est pas pour cela que PlayStation est le seul à fabriquer des BD PS5.
C'est liée à la sécurité anti piratage des disques et au monopole qui en découle.
Prit sur Gemini:
"Contrairement à un Blu-ray de film classique que n'importe quelle usine certifiée peut presser, les disques PS5 (et PS4 avant eux) intègrent des clés de chiffrement de sécurité et des données propriétaires. Seules les usines de Sony (via sa branche Sony DADC) possèdent les outils pour injecter ces clés de sécurité."
Pris sur Gemini:
Il est totalement impossible pour une usine de pressage de disques standard (qui fabrique par exemple des films Blu-ray ou des CD de musique pour des tiers) de produire des disques de jeux pour PlayStation.
La fabrication des jeux physiques PlayStation est un processus ultra-verrouillé, soumis à un monopole technique et juridique détenu par Sony.
Si n'importe qui pouvait presser des blu-ray pour PlayStation, il serait alors possible de contourner leur système de royalties. Donc évidemment qu'ils empêchent tout le monde de presser un disque blu-ray pour PlayStation.