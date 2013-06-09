PlayStation pourrait bien être sur le point de bouleverser à jamais le secteur du jeu vidéo. Au début du mois, la société japonaise a annoncé qu’elle cesserait de produire des jeux sur support physique à compter de janvier 2028, une décision qui concernera aussi bien ses propres titres que ceux de tiers. Cette initiative a attiré l’attention des gouvernements du monde entier, y compris celui du Mexique.À la fin de cette semaine, il a été révélé que les législateurs mexicains allaient déposer une plainte officielle auprès des autorités de la concurrence du pays, demandant qu'une enquête soit menée afin de déterminer si la décision de Sony pouvait constituer un comportement anticoncurrentiel.Selon un communiqué officiel, le député fédéral Iraís Reyes et le sénateur Luis Donaldo Colosio vont déposer une plainte auprès de la Commission nationale de la concurrence du Mexique, demandant à cette instance d’enquêter sur Sony Interactive Entertainment — la société à l’origine de la PlayStation — pour des pratiques anticoncurrentielles présumées liées à la vente de jeux vidéo.M. Reyes, qui s’est vu attribuer le surnom de « député des gamers » après être devenu l’un des opposants les plus virulents au projet de taxe de 8 % sur les plateformes numériques présenté par le gouvernement de la présidente Claudia Sheinbaum en 2025, a fait valoir que la suppression des jeux physiques ferait du PlayStation Store le seul endroit où les utilisateurs de PlayStation pourraient acheter de nouveaux jeux.La plainte demande aux autorités de régulation de déterminer si Sony utilise sa position dominante sur le marché pour devenir le distributeur exclusif de jeux sur sa plateforme, ce qui pourrait porter préjudice tant aux consommateurs qu'aux entreprises concurrentes.La plainte, déposée par les deux députés du Movimiento Ciudadano en leur qualité de simples citoyens et de consommateurs de jeux vidéo, fait également valoir que la suppression des jeux physiques mettrait fin à la concurrence sur les prix en obligeant les consommateurs à acheter des titres via une seule et même plateforme.Le sénateur a également fait part de ses préoccupations concernant la propriété numérique.La déclaration cite deux exemples qui, selon les législateurs, illustrent les risques liés à la propriété numérique.Tout d’abord, elle fait référence au retrait par Sony de contenus achetés par les utilisateurs européens en 2022. Elle souligne également l’annonce plus récente de l’entreprise concernant la révocation des licences de plus de 500 films et séries télévisées.Selon la plainte, la stratégie de Sony pourrait entraîner une concentration excessive de pouvoir en permettant à l’entreprise de contrôler simultanément le matériel des consoles, la boutique en ligne, la distribution des jeux et la fixation des prix.M. Colosio a ajouté que la transition vers un écosystème entièrement numérique ne tient pas compte non plus des disparités en matière d'infrastructures à travers le pays.Les législateurs, qui cherchent à obtenir le soutien de la communauté des joueurs mexicains, affirment que la décision de Sony pourrait entraîner deux types de préjudices majeurs.Premièrement, la suppression des jeux physiques détruirait de fait les marchés de la revente, du prêt et de la collection d’exemplaires physiques. En conséquence, Sony deviendrait le seul à fixer les prix des jeux vendus sur PlayStation.D'autre part, la plainte fait valoir que les développeurs de jeux se trouveraient également désavantagés. Sans canal de distribution physique, les éditeurs et les studios deviendraient entièrement dépendants de l'infrastructure numérique de PlayStation, soumis aux commissions de la plateforme et à toutes les conditions commerciales que Sony choisirait d'imposer pour atteindre les joueurs.Selon les législateurs, ce comportement pourrait constituer une pratique monopolistique au sens de la loi fédérale mexicaine sur la concurrence économique, en augmentant les coûts, en restreignant la concurrence, en refusant l'accès à une infrastructure de marché essentielle et en réduisant les marges bénéficiaires des développeurs.PS: à mon avis c'est que le début et beaucoup de pays vont jouer de "l'antitrust" contre Sony dans les semaines à venir.