Le leaker AMD, KeplerL2 vient de donner une estimation de prix de la PS6 :
Avec SSD Gen5 1To et sans lecteur.
Selon mes estimations actuelles, la nomenclature (BOM) de la PS6 s'élève à environ 760 $, je dirais donc qu'un prix de 699 $ reste envisageable avec une subvention raisonnable. La question est de savoir si Sony va même se donner cette peine maintenant que la Xbox n'est plus un concurrent direct.
Et il donne les raisons de la hausse du prix de la PS5:
La RAM, la mémoire NAND et, je crois, AMD augmentent également leurs prix en raison de la demande liée à l'IA pour leurs processeurs et leurs cartes graphiques, et parce qu'ils ne veulent pas que leurs activités de produits semi-personnalisés réduisent leurs marges bénéficiaires.
Et que en gros après avoir subventionné la PS5 pendant les 4 premières années, Sony ne veulent plus perdre d'argent en subventionnant du hardware vieillissant, jusqu'à la PS6.
Bref dans tous les cas, les ventes vont bien s'écrouler, et qu'ils viennent pas râler!
1000€ ça serait autre chose.
Donc non seulement les ventes vont chuter, mais pire la confiance se perd, et la base de fan diminue... combiner a ca, la politisation du jv, la censure et la liberté créatrice en chute libre, la hausse de prix des jeux, et les temps de développent toujours plus long...
le crash dans le secteur s'étant déja entamer l'année passée avec les licenciement a la pelle, les rachat/liquidation, une chute drastique du nombre totale de console vendue (et oui malgré le succès de la switch 2)
Bref un crash avec une pente bien moins brutal qu'en 83 mais avec une durée qui risque de dépasser les 10 ans voir mettre carrément fin au secteur... et vu que l'effet d'un crash est toujours a retardement, quand cela commence a se voir, c'est qu'il est déja trop tard pour agir (et ca commence a se voir)
Maintenant ça sera uniquement Nintendo voir Steam.
Cette crise est une bombe à retardement
Même la Switch 2 et la Xbox vont y passer
Sony avait subventionné en gros dans les $50 avant augmentation des coûts pour vendre la console $500.
Donc $700 (avec subvention), c'est avant la TVA. Avec la TVA, on est donc à $840 et donc $850 avec une petite marge distributeur.
Sans lecteur.
Aurait il augmenté ses prix de façon aussi importante si Xbox aurait vendu 80 millions de machines avec 60 millions d’abonnés GP ? On peut douter de cela.
Même Nintendo va y passer
900€ + Lecteur Blu-ray + Socle = Plus de 1.000€
Et oui tout se passe comme prévu.
Dans quel monde les types qui gèrent la marque peuvent raisonnablement penser que leur prochaine machine se vendra à la pelle avec un prix de départ de minimum 700$ ? Ils rêvent éveiller. Certes en augmentant abusivement le prix de la PS5, ils vont compenser l'un des points faibles de la PS6 (le crossgen) mais je ne crois pas une seconde au succès massif d'une machine vendue à ce prix. De manière plus globale, je pense que le secteur du jv va au devant d'une crise profonde et que l'IA causera soit sa transformation totale soit son effondrement. Mais des consoles hors de prix et des jeux au développement interminables à plusieurs centaines de millions c'est intenable.
Je trouve ça dingue tout de même qu’une machine qui a bientôt 6 ans et qui n’est plus une bête de course se vend 650€ au lieu de 500.
Maintenant est-ce que les gens vont prendre l’habitude d’un loisir très cher ? Et dire que la PS4, au lancement rapportée 18$ par machine vendues.
negan publié le 27/03/2026 à 13:35
ouroboros4 '' La concurrence n'a rien à voir''
Oui Oui on en reparlera dans les années qui viennent
Encore une fois les faits me donne raison
Va justifier les augmentations de prix de MS dans ce cas.
Toujours aussi bête ma parole
mais a la base l'argument de la console était que le hardware était vendu sans marge et que c'était pour ca que les jeux était plus cher car le constructeur ponctionnait sur les jeux...
et 540 $ ( et c'est une surestimation) ca fait 470 euro (on est plus sur du 430 euro) qui aurait du baisser sur le temps (malgré l'augmentation de la ram) donc on devrait être a un cout de production actuelle avec l'augmentation de la ram d'une ps5 devrait être aujourd'hui de 400 euro donc 460 $
Quand l'économie va mal, c'est pas en rendant les choses plus chère que les gens vont se jeter dessus, au contraire ils s'en passeront plus facilement que jamais.
Surtout que là c'est 700 balles sans lecteur. Donc dans les 800 avec lecteur, voir plus. Donc sans moi
Et comme il est hors de question que j'achète une console full demat à 700 balles
Ma PS5 je l'ai eu a 250 balles avec la reprise de ma PS4 Pro. Là elle elle sera a 650 balles, 400 balles de plus que je l'ai payé, 6 ans plus tard
Vu les prix délirants annoncés pour des consoles de salon et une gen qui est en plus médiocre par rapport à la précédente (en parlant seulement de Playstation, la Xbox depuis la Xbox 360 c'est vraiment pas terrible...) je vais rester full PC à l'issu de cette Gen et investir dans une RTX 6070 (voire une RTX 6080 vu que je vais économiser en faisant l'impasse sur la PS6 et la Xbox Hélix) pour remplacer ma RTX 3070 viellisante avec une Switch 2 en plateforme secondaire.
Je pense qu’on ne représente pas le public général. Les joueurs qui achète 4/5 jeux par ans n’irons jamais sur PC.
En principe sur tout le long de la vie d'une console, les coups sont maitrisé et notamment avec des process de production et du hardware optimisé les constructeurs peuvent (parfois, c'est clairement pas généralisé, Nintendo ne le fait jamais par exemple) opérer une baisse de prix, surtout quand les ventes stagnent voir s'effondrent.
Là ont est dans un cas où les principaux fournisseurs de composants augmentent drastiquement leurs prix, que ce soit pour le consommateur ou les consoliers et ont sais depuis des années que c'est pas sur les machines que les constructeurs se font une marge confortable mais sur le software et les services. En toute transparence, qu'elle est la stratégie à prendre pour un Sony ou un Microsoft (peut-être moins pour eux cela dit) pour qui l'entertainment est un secteur génératif de cash par rapport à d'autres département quand t'es dépendant de certains composant hardware qui ont des tarifs qui explosent ? Essuyer les pertes en espérant que ça revienne à la normal (sachant qu'ont parle de ça pour l'année prochaine dans le meilleur des cas) ? C'est impossible, ça fait beaucoup trop de fric et c'est beaucoup trop dangereux.
Je prend mon cas personnel en parallèle, dans mon boulot quand j'achète de la matière ou des accessoires pour les chantiers solaire, TOUT les prix ont augmenté, et ont en ai fortement dépendant. Malgré la bonne entente qu'ont a avec certains fournisseurs et donc des tarifs privilégié, en ce moment c'est du 15% de plus en moyenne et forcément pour garder notre marge ont augmente les prix aux clients, ont a absolument pas la possibilité d'absorber la différence surtout qu'ont a aucune idée de quand ça va baisser.
C'est utopique de penser que les gros groupes ont assez de cash pour ne pas avoir à augmenter les prix pour les clients, et si c'était pas au niveau du hardware ça serait sur les services (grosse hausse du PSN+ par exemple) ou les jeux.
shambala93 : Effectivement, le grand public qui jouent aux jeux tiers (FIFA, COD ect...) qui s'achètent une Playstation pour jouer entre amis ou les joueurs occasionnels sur console, très peu iront dans le monde du PC.
La Gen PS5/Xbox Series, la pire des Gen pour moi.
Mon postulat était que Sony avait augmenté son prix pour faire des promotions. Car si il perdait vraiment de l'argent, en commerce on n'augmente un prix pour après en reperdre avec des promo de plus de 3 mois dans l'année.
marcus62 Je suis curieux de savoir la stat, parmi les possesseurs PS5, combien ont un PC gamer à côté.
Difficile a dire mais ce qui est clair c'est que les console ne représente plus le publique générale, et que la base de joueurs est aujourd'hui plus importante sur pc ( et je dis bien base de joueurs et pas argent généré) mais je planche statistiquement sur un bon 30% a 50% voir un peu plus depuis cette gen (pour playstation, il reste encore aussi xbox et switch)... j'ai demander une probabilité via l'ia et elle me donne plus ou moins le même résultat... sachant que suivant le pays l'adoption du pc est plus ou moins grande
1. Augmentation des coûts hardware ? Ok, ils ne peuvent pas y échapper.
2. Plus envie de subventionner ses consoles ? Ok pourquoi pas, cette stratégie n'est au finale que très rarement à l'avantage des consommateurs. T'offrir l'imprimante pour te saigner sur les cartouches d'encre, c'est pas mon kiff, ce genre de techniques sont rarement populaire.. et c'est une des raisons qui m'a fait m'éloigner des consoles pour ma machine principale.
Mais dans ce cas, qu'ils retirent leur abonnement obligatoire pour jouer online, qu'ils ouvrent leurs stores avec des prix dématérialisée souvent élevés, qu'ils arrêtent de prendre 30% de commission sur tous les achats
on verra ce qu'ils feront en catastrophe début de la prochaine gen, a moins qu'il ne se décide de lâcher le jv et de se lancer dans l'IA comme microsoft
, c'est marrant ce constat MAINTENANT parce que il y a quelques mois c'était vrai aussi pourtant il ne prenait pas ça en compte , bref il ne veut pas assumer ses déclarations
Quel est l'intérêt d'augmenter les prix des consoles pour absorber la hausse du prix des composants si derrière tu baisse le prix de l'abo online ou prend une commission plus faible sur le store ? Ca n'a aucun sens, tu reviens au point de départ.
Voici une version **format “commentaire structuré” (10 lignes par console)** ????
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### ???? Neo Geo (1990)
* Console ultra premium de SNK
* Prix de lancement : 649$
* Prix ajusté inflation : ≈ 1 550$
* Positionnée comme une borne d’arcade à domicile
* Jeux extrêmement chers (200$+)
* Public cible : niche, joueurs fortunés
* Très peu démocratisée à l’époque
* Puissance énorme pour son temps
* Image de console “mythique” aujourd’hui
* ???? Toujours la console la plus chère inflation incluse
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### ???? 3DO (1993)
* Console conçue par The 3DO Company
* Prix de lancement : 699$
* Prix ajusté inflation : ≈ 1 300–1 500$
* Modèle économique basé sur licences constructeurs
* Technologie avancée pour l’époque
* Peu de jeux convaincants
* Prix beaucoup trop élevé
* Mauvais timing face à la concurrence
* Gros échec commercial
* ???? Une des consoles les plus chères jamais lancées
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### ???? Atari 5200 (1982)
* Console de Atari
* Prix ajusté inflation : ≈ 900$+
* Successeur de l’Atari 2600
* Manettes peu fiables
* Catalogue de jeux limité
* Mauvaise ergonomie globale
* Peu de succès commercial
* Image négative avec le temps
* Exemple d’échec early gaming
* ???? Trop chère pour sa qualité
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### ???? PlayStation 3 (2006)
* Console de Sony
* Prix de lancement : 599$ (modèle haut de gamme)
* Prix ajusté inflation : ≈ 800–1000$
* Inclut lecteur Blu-ray (innovation majeure)
* Architecture complexe (Cell)
* Très puissante mais difficile à exploiter
* Critiquée pour son prix à la sortie
* Démarrage difficile
* Devient un succès sur la durée
* ???? Une console en avance sur son temps
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### ???? Sega Saturn (1995)
* Console de Sega
* Prix de lancement : 399$
* Prix ajusté inflation : ≈ 800$+
* Architecture complexe (multi-processeurs)
* Difficile à développer
* Concurrence forte de la PlayStation
* Mauvais lancement aux US
* Catalogue limité hors Japon
* Échec commercial global
* ???? Prix trop élevé + stratégie ratée
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### ???? Consoles modernes (PS5 / Xbox Series)
* PlayStation 5 et Xbox Series X
* Prix de lancement : ~499–599$
* Prix inflation : ≈ 600–700$
* Performances très élevées
* Stockage SSD rapide
* Coût maîtrisé malgré la techno
* Production optimisée
* Marché très concurrentiel
* Accessibilité plus large
* ???? Moins chères que certaines consoles anciennes
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Si tu veux, je peux faire une version encore plus intéressante :
???? **prix vs salaire moyen de l’époque** (là tu réalises à quel point la Neo Geo était inaccessible ????)
Tu va pas me dire que le coût de production de la PS5 était de 500 euros avant cette histoire de ram….
Ce qui va se passer c’est que la PS5 aura une durée de vie archi longue et qu’on va se taper du crossgen très longtemps.
Nintendo Entertainment System 1990 ~150 € ~300 €
PlayStation 1995 ~300 € ~550 €
PlayStation 2 2000 299 € ~500 €
Xbox 360 2005 399 € ~550 €
PlayStation 4 2013 399 € ~470 €
PlayStation 5 2020 499 € ~550 €
pouvoir d’achat en consoles en France ( Console achetable avec 1 mois de salaire en prenant compte de l'inflation)
Année Salaire (corrigé 2026) Console (corrigée) Nombre de consoles
1990 2 700 € 300 € ≈ 9,0
1995 2 800 € 550 € ≈ 5,1
2000 2 900 € 500 € ≈ 5,8
2005 3 000 € 550 € ≈ 5,5
2013 3 000 € 470 € ≈ 6,4
2020 3 050 € 550 € ≈ 5,5
2026 3 100 € 550 € ≈ 5,6
2026 3 100 € 650 € ≈ 4,8
Je ne vois pas comment Sony pourrait se lancer dans la course à l'IA. Ce n'est pas leur domaine. Et c'est une entreprise naine en comparaison des mastodontes qui s'affrontent dans ce secteur. Une boite comme Apple, infiniment plus riche et puissante que Sony, est en retard sur l'IA et voit ses meilleurs ingés se barrer à la concurrence qui n'hésite pas à lâcher des packages salariales à 8 ou 9 chiffres (délirant).
Comme la PS5 Pro en gros à son lancement.
Mais je pense qu'ils vont subventionner la PS6 DE donc elle sera probablement à 750€ et 850€ la PS6 avec lecteur.
Au mieux, 700€ la PS6 DE et 800€ la PS6 avec lecteur.
Mais je doute que Sony subventionne autant la PS6 donc 730-750€ la version DE et 850€ la version avec lecteur me semble le plus probable et raisonnable actuellement.
Xbox n'étant pas un concurrent.....
C’est pas pour rien qu’on l’a surnommait la « Rolls-Royce » des consoles.
Après t’as compris où je voulais en venir n’est-ce pas ?
La Pro à 800€ sans lecteur Blu-ray et sans socle c’était déjà de l’enculade à sec, alors imagine maintenant avec cette hausse des prix ?
En espérant que Nintendo n'augmente pas trop le prix de sa Switch 2, sinon RIP les consoles
Et si Sony sort sa PS6 à un prix élevé, jamais elle fera les ventes de ses grandes sœurs.
Même si c'est 750 subventionné au lieu de 800, ça reste trop cher pour la plupart des joueurs.
Nous on peut se le permettre mais un gosse qui demande une ps5 au père noel à son anniv à 650 euros sans jeux et vu la situation aujourdhui, c'est compliqué. Surtout que les parents sont moins signataire aux jeux video en règles général, ils vont trouver une autre activité.
RIP playstation dans quelques années, je peux me tromper.
Xbox c'est différent, l'univers du pc est associé.
Mais s'ils reviennent aux exclusivités consoles et souhaitent vendre beaucoup de jeux, donc beaucoup de consoles, je me demande comment ça va fonctionner avec une PS5 qui est déjà à 650€. Une PS6 à 700/750 € (dans le scénario le plus optimiste) comme prix d'entrée, ça parait compliqué.
Après, vu que tout augmente (Nintendo, la RAM sur PC) et que ça se vend quand même, ça passera peut être. Mais au final, si les gens veulent dire non, c'est avec le portefeuille.
Sony en tirera les conclusions pour la ps6 ,
Bon ben ils vont la garder alors. Ton "si" est juste incroyable, même avant la crise de la RAM et de cette augmentation de la PS5, jamais la PS6 n'aurait été à 500€.
Pour que la PS6 soit à un prix "décent" (500 t'oublies), il faudrait que la PS5 ne se vendent plus du tout à partir de maintenant... mais tout le monde sait qu'elle va continuer à se vendre (GTA6).
Quant à la PS5 Pro on sait qu’elle est rentable depuis son lancement. Enfin bref ce qui serait intéressant ce serait de savoir sur quoi il se base pour faire ses estimations, car s'il ne connaît pas exactement les clauses des contrats que Sony passe avec ses fournisseurs, impossible de connaître le coût réel de chaque composants...
Soit c'est vraiment des incompétents soit ils nous prennent pour des cons
tripy73 +1, il prend les gens pour des cons. Les industriels sérieux avec de telles quantités et un produit "fixe" bossent à long terme et ne sont pas autant sujets aux augmentations de tarifs que le public théoriquement...
C'est lunaire les prix d'aujourd'hui. Parce qu'en plus d'après la news, la ps6 c'est sans lecteur physique et possible que les jeux/abo augmentent encore.
La course à la puissance et au "toujours plus" ça amène ce type de résultat aussi et des temps de dev beaucoup trop longs.
Ils ont pas tenu la promesse bien longtemps.
Et Nntendo suivra
Non aucun rapport ! Le public console à son marché. Le public steam, hormis les quelques joueurs occidentaux sont surtout sur des marchés un peu différents, notamment asiatiques et Européens de l’Est.
Les joueurs consoles traditionnelles grand public en Amérique du Nord, Europe occidentale, Japon et Océanie n’iront sur PC.
Non d’après le Sell, en France, le jeu PC augmente légèrement en revanche le jeu Console a un peu diminué mais y’a pas de changement majeur.
Qui a déjà vu un constructeur sortir une machine au même prix ou moins cher que la précédente ?
Dans les faits objectifs :
Il y a bien une hausse due aux divers composants qui augmentent : Ram, coût Nand, coût wafers AMD, inflation logistique etc...
MAIS
on parle d’une console qui a six ans : Bien que certains composants augmentent, les chaînes de production sont optimisées depuis longtemps, ça ne justifie pas une telle hausse.
En plus, Ils se rattrapent sur le ps+, les jeux etc. Et le timing est assez eloquent avec l'arrivée de GT6 + la préparation du prix psychologique pour une futur PS6 qui sera évidemment bien plus qu'à 500 euros, Sony prépare le publique à deplacer la référence mentale quant au prix. Et dans une moindre mesure une concurrence en totale roue libre qui n'aide pas non plus
J'ai acheter la xbox série X a 497€. La switch2 inférieur a 499€.
Le prix d'une consoles c'est une chose, mais le prix des jeux, accessoire, et abonnement coûte chère aussi.
Après peut-être qu'il faut moins acheter en masse, et prendre le temps de faire un tri.
Bref, ils se foutent tous de notre gueule et tentent simplement de continuer à augmenter les bénéfices au maximum, donc sans toucher aux marges qu'ils se font sur la vente de leur produits, la "crise" des composants n'est qu'un prétexte bienvenu pour justifier toutes les augmentations quelque soit le constructeur.
Mais une PS6 à 800, non merci. Surtout que tout sera cross gen
Après je pense que le niveau ps5/xbox série X est largement suffisant (bon je pensais la même chose la gen précédente.
Parce que au final , les jeux qui exploite le hardware mette beaucoup plus de temps a arriver qu'avant....
Changer de consoles pour jouer a des jeux cross gen pendant les 4 ou 5 premières années......Pas pour moi.
Dépêche toi pour la switch2, elle risque d'augmenter elle aussi
Ok merci pour la réponse. Fin 2021, PlayStation commençaient à faire de la marge sur les PS5 vendu. Donc je pense clairement qu’ils pourraient absorber au maximum les problèmes lié à la ram et etc….
https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/la-ps5-toujours-vendue-a-perte-sony-apporte-des-precisions-90849
Pour moi, ils pourraient clairement renier leurs marge au maximum sur les consoles pour contenir les problèmes liés aux problèmes de la ram et etc….A moins que les PS5 étaient vendu à perte…Mais j’y crois pas trop…
https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/la-ps5-toujours-vendue-a-perte-sony-apporte-des-precisions-90849
Mais dans ce cas, qu'ils retirent leur abonnement obligatoire pour jouer online, qu'ils ouvrent leurs stores avec des prix dématérialisée souvent élevés, qu'ils arrêtent de prendre 30% de commission sur tous les achats
Oui qu'il passe à 40%, tout le monde est à 30%, et les prix, c'est pas Sony qui décide. Si un développeur veut mettre son jeu à 30 balles, il le mettra à 30 balles
La Switch 2 avec ce que dit Nate, pour Star Fox, le Mario 3D, OOT, ça oui ce sont enfin des jeux qui me parlent.