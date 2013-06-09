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KeplerL2 : estimation prix de la PS6 et les raisons de la hausse de prix de la PlayStation 5
Les studios Sony


Le leaker AMD, KeplerL2 vient de donner une estimation de prix de la PS6 :

Avec SSD Gen5 1To et sans lecteur.

Selon mes estimations actuelles, la nomenclature (BOM) de la PS6 s'élève à environ 760 $, je dirais donc qu'un prix de 699 $ reste envisageable avec une subvention raisonnable. La question est de savoir si Sony va même se donner cette peine maintenant que la Xbox n'est plus un concurrent direct.


Et il donne les raisons de la hausse du prix de la PS5:

La RAM, la mémoire NAND et, je crois, AMD augmentent également leurs prix en raison de la demande liée à l'IA pour leurs processeurs et leurs cartes graphiques, et parce qu'ils ne veulent pas que leurs activités de produits semi-personnalisés réduisent leurs marges bénéficiaires.


Et que en gros après avoir subventionné la PS5 pendant les 4 premières années, Sony ne veulent plus perdre d'argent en subventionnant du hardware vieillissant, jusqu'à la PS6.

Bref dans tous les cas, les ventes vont bien s'écrouler, et qu'ils viennent pas râler!
Neogaf - https://www.neogaf.com/threads/sony-hikes-up-ps5-pricing-in-april-ps5-%E2%80%93-649-99-ps5-digital-edition-%E2%80%93-599-99-ps5-pro-%E2%80%93-899-99-portal-249-99.1695175/page-24#post-271425735
    tags : sony ps5 ps6
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    kisukesan
    posted the 03/28/2026 at 06:49 AM by jenicris
    comments (85)
    derno posted the 03/28/2026 at 06:59 AM
    La génération qui me fera arrêter le jeu vidéo....je ne pensais pas que ce serait par la contrainte même du constructeur.
    cleptomaniak posted the 03/28/2026 at 07:11 AM
    Le prix de la RAM a quadruplé, donc l’augmentation est normale.
    shambala93 posted the 03/28/2026 at 07:23 AM
    700€ psychologiquement je trouve que ça passe.
    1000€ ça serait autre chose.
    keiku posted the 03/28/2026 at 07:26 AM
    peu importe les raison au dessus de 400 euro c'est déja trop cher et ca limite le nombre d'acheteur, en plus de ca la déception de cette gen est telle que contrairement au passage de la ps4 a la ps5, la majorité du publique sera déja réticent a passer a la ps6 surtout vu le nombre de remake, remaster qu'on se tape et les période de transition qui ne sont encore aujourd'hui toujours pas terminée entre la ps4 et la ps5...

    Donc non seulement les ventes vont chuter, mais pire la confiance se perd, et la base de fan diminue... combiner a ca, la politisation du jv, la censure et la liberté créatrice en chute libre, la hausse de prix des jeux, et les temps de développent toujours plus long...

    le crash dans le secteur s'étant déja entamer l'année passée avec les licenciement a la pelle, les rachat/liquidation, une chute drastique du nombre totale de console vendue (et oui malgré le succès de la switch 2)

    Bref un crash avec une pente bien moins brutal qu'en 83 mais avec une durée qui risque de dépasser les 10 ans voir mettre carrément fin au secteur... et vu que l'effet d'un crash est toujours a retardement, quand cela commence a se voir, c'est qu'il est déja trop tard pour agir (et ca commence a se voir)
    kameofever posted the 03/28/2026 at 07:27 AM
    La PS5 sera ma dernière console Sony.
    Maintenant ça sera uniquement Nintendo voir Steam.
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 07:31 AM
    On se doute bien que Sony n'a pas augmenter ses prix pour le plaisir.
    Cette crise est une bombe à retardement
    Même la Switch 2 et la Xbox vont y passer
    nyseko posted the 03/28/2026 at 07:35 AM
    La PS5 était estimé à $450 de coûts en 2020. Avec 20% de TVA, ça donne $540 et il faut encore rajouter la marge distributeurs.

    Sony avait subventionné en gros dans les $50 avant augmentation des coûts pour vendre la console $500.

    Donc $700 (avec subvention), c'est avant la TVA. Avec la TVA, on est donc à $840 et donc $850 avec une petite marge distributeur.

    Sans lecteur.
    shambala93 posted the 03/28/2026 at 07:35 AM
    ouroboros4
    Aurait il augmenté ses prix de façon aussi importante si Xbox aurait vendu 80 millions de machines avec 60 millions d’abonnés GP ? On peut douter de cela.
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 07:38 AM
    shambala93 si la pression devient trop forte sans aucun doute.
    Même Nintendo va y passer
    edgar posted the 03/28/2026 at 07:41 AM
    À noter que la PS5 Pro devient « officiellement » la première console de l’histoire à dépasser les 1.000€

    900€ + Lecteur Blu-ray + Socle = Plus de 1.000€

    Et oui tout se passe comme prévu.
    sonilka posted the 03/28/2026 at 07:41 AM
    La question est de savoir si Sony va même se donner cette peine

    Dans quel monde les types qui gèrent la marque peuvent raisonnablement penser que leur prochaine machine se vendra à la pelle avec un prix de départ de minimum 700$ ? Ils rêvent éveiller. Certes en augmentant abusivement le prix de la PS5, ils vont compenser l'un des points faibles de la PS6 (le crossgen) mais je ne crois pas une seconde au succès massif d'une machine vendue à ce prix. De manière plus globale, je pense que le secteur du jv va au devant d'une crise profonde et que l'IA causera soit sa transformation totale soit son effondrement. Mais des consoles hors de prix et des jeux au développement interminables à plusieurs centaines de millions c'est intenable.
    shambala93 posted the 03/28/2026 at 07:43 AM
    ouroboros4
    Je trouve ça dingue tout de même qu’une machine qui a bientôt 6 ans et qui n’est plus une bête de course se vend 650€ au lieu de 500.

    Maintenant est-ce que les gens vont prendre l’habitude d’un loisir très cher ? Et dire que la PS4, au lancement rapportée 18$ par machine vendues.
    negan posted the 03/28/2026 at 07:45 AM
    Selon mes estimations actuelles, la nomenclature (BOM) de la PS6 s'élève à environ 760 $, je dirais donc qu'un prix de 699 $ reste envisageable avec une subvention raisonnable. La question est de savoir si Sony va même se donner cette peine maintenant que la Xbox n'est plus un concurrent direct



    negan publié le 27/03/2026 à 13:35
    ouroboros4 '' La concurrence n'a rien à voir''

    Oui Oui on en reparlera dans les années qui viennent


    Encore une fois les faits me donne raison
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 07:46 AM
    negan t'as raison de rien du tout alors tais-toi.
    Va justifier les augmentations de prix de MS dans ce cas.
    Toujours aussi bête ma parole
    keiku posted the 03/28/2026 at 07:48 AM
    nyseko La PS5 était estimé à $450 de coûts en 2020. Avec 20% de TVA, ça donne $540 et il faut encore rajouter la marge distributeurs.

    mais a la base l'argument de la console était que le hardware était vendu sans marge et que c'était pour ca que les jeux était plus cher car le constructeur ponctionnait sur les jeux...

    et 540 $ ( et c'est une surestimation) ca fait 470 euro (on est plus sur du 430 euro) qui aurait du baisser sur le temps (malgré l'augmentation de la ram) donc on devrait être a un cout de production actuelle avec l'augmentation de la ram d'une ps5 devrait être aujourd'hui de 400 euro donc 460 $
    negan posted the 03/28/2026 at 07:49 AM
    ouroboros4 J'ai toujours raison surtout face a un clown comme toi
    rixlos posted the 03/28/2026 at 07:51 AM
    les gens qui se rejouissaient du retour des exclus voila ou étais l'objectif. "Tu veux jouer a Spider Man 3, payes ta console plus chere"
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 07:52 AM
    negan oui oui le fanboy Xbox. Tu as pas quelqu'un a allez insulté ?
    keiku posted the 03/28/2026 at 07:53 AM
    negan la switch reste concurrente direct et sony n'est pas leader donc la concurrence n'a rien n'a voir , par contre steam va devenir un sérieux concurrent pour la suite, et la playstation va devoir s'en faire car steam a déja une légèrement plus grosse base de joueurs que playstation
    jenicris posted the 03/28/2026 at 07:59 AM
    sonilka tu as totalement raison, jamais elle cartonnera a ce prix, et même auprès des mecs qui jouent sur PlayStation depuis la PS1, donc le grand public...avec le contexte économique actuel, c'est même pas la peine d'espérer un quelconque succès. Ca serait même lunaire de penser l'inverse.
    Quand l'économie va mal, c'est pas en rendant les choses plus chère que les gens vont se jeter dessus, au contraire ils s'en passeront plus facilement que jamais.

    Surtout que là c'est 700 balles sans lecteur. Donc dans les 800 avec lecteur, voir plus. Donc sans moi
    Et comme il est hors de question que j'achète une console full demat à 700 balles

    Ma PS5 je l'ai eu a 250 balles avec la reprise de ma PS4 Pro. Là elle elle sera a 650 balles, 400 balles de plus que je l'ai payé, 6 ans plus tard
    badeuh posted the 03/28/2026 at 08:03 AM
    La nouvelle hausse de prix est aussi l'occasion de booster les chiffres de l'année fiscale 2025 qui se terminera le 31 mars. Sachant que pour la fiscal year 2026 il y a aura un retour au prix normal (qui sera vu comme une baisse) et GTA6, tout roule pour Sony
    negan posted the 03/28/2026 at 08:07 AM
    ouroboros4 Toi Bozo la chtouille
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 08:10 AM
    negan quand on ne sait plus quoi répondre.
    marcus62 posted the 03/28/2026 at 08:21 AM
    Dans l'état, pour la première fois depuis que j'ai commencé le jeu vidéo, je compte faire l'impasse sur la prochaine Playstation et la prochaine Xbox (j'ai toujours eu les deux dans le salon, PS2/Xbox, PS3/Xbox 360, PS4/One, PS5/XSX avec toujours le PC en plateforme principale et avec une console Nintendo -GameBoy, DS, Switch- à côté)

    Vu les prix délirants annoncés pour des consoles de salon et une gen qui est en plus médiocre par rapport à la précédente (en parlant seulement de Playstation, la Xbox depuis la Xbox 360 c'est vraiment pas terrible...) je vais rester full PC à l'issu de cette Gen et investir dans une RTX 6070 (voire une RTX 6080 vu que je vais économiser en faisant l'impasse sur la PS6 et la Xbox Hélix) pour remplacer ma RTX 3070 viellisante avec une Switch 2 en plateforme secondaire.
    keiku posted the 03/28/2026 at 08:35 AM
    marcus62 c'est globalement ce que les gens vont faire sur le long terme, et c'est pour ca que sony est en train de vouloir récupérer ses exclus (pour garder une fanbase minimum qui doit être au alentour de 20 millions de joueurs)...
    shambala93 posted the 03/28/2026 at 08:43 AM
    marcus62
    Je pense qu’on ne représente pas le public général. Les joueurs qui achète 4/5 jeux par ans n’irons jamais sur PC.
    keiku posted the 03/28/2026 at 08:46 AM
    shambala93 le public steam a une plus grosse base de joueurs que le publique playstation... donc playstation ne représente plus le publique général
    naoshige11 posted the 03/28/2026 at 08:55 AM
    keiku c'est pas si simple.
    En principe sur tout le long de la vie d'une console, les coups sont maitrisé et notamment avec des process de production et du hardware optimisé les constructeurs peuvent (parfois, c'est clairement pas généralisé, Nintendo ne le fait jamais par exemple) opérer une baisse de prix, surtout quand les ventes stagnent voir s'effondrent.

    Là ont est dans un cas où les principaux fournisseurs de composants augmentent drastiquement leurs prix, que ce soit pour le consommateur ou les consoliers et ont sais depuis des années que c'est pas sur les machines que les constructeurs se font une marge confortable mais sur le software et les services. En toute transparence, qu'elle est la stratégie à prendre pour un Sony ou un Microsoft (peut-être moins pour eux cela dit) pour qui l'entertainment est un secteur génératif de cash par rapport à d'autres département quand t'es dépendant de certains composant hardware qui ont des tarifs qui explosent ? Essuyer les pertes en espérant que ça revienne à la normal (sachant qu'ont parle de ça pour l'année prochaine dans le meilleur des cas) ? C'est impossible, ça fait beaucoup trop de fric et c'est beaucoup trop dangereux.

    Je prend mon cas personnel en parallèle, dans mon boulot quand j'achète de la matière ou des accessoires pour les chantiers solaire, TOUT les prix ont augmenté, et ont en ai fortement dépendant. Malgré la bonne entente qu'ont a avec certains fournisseurs et donc des tarifs privilégié, en ce moment c'est du 15% de plus en moyenne et forcément pour garder notre marge ont augmente les prix aux clients, ont a absolument pas la possibilité d'absorber la différence surtout qu'ont a aucune idée de quand ça va baisser.

    C'est utopique de penser que les gros groupes ont assez de cash pour ne pas avoir à augmenter les prix pour les clients, et si c'était pas au niveau du hardware ça serait sur les services (grosse hausse du PSN+ par exemple) ou les jeux.
    marcus62 posted the 03/28/2026 at 08:55 AM
    keiku : Je suis curieux de savoir la stat, parmi les possesseurs PS5, combien ont un PC gamer à côté.

    shambala93 : Effectivement, le grand public qui jouent aux jeux tiers (FIFA, COD ect...) qui s'achètent une Playstation pour jouer entre amis ou les joueurs occasionnels sur console, très peu iront dans le monde du PC.

    La Gen PS5/Xbox Series, la pire des Gen pour moi.
    kidicarus posted the 03/28/2026 at 08:59 AM
    Comment vous pouvez croire que la ps6 soit moins cher que la ps5. Ça n'a pas de sens où Sony ment sur le coût de production de la pst comme je l'ai déjà dit depuis la première augmentation.

    Mon postulat était que Sony avait augmenté son prix pour faire des promotions. Car si il perdait vraiment de l'argent, en commerce on n'augmente un prix pour après en reperdre avec des promo de plus de 3 mois dans l'année.
    naoshige11 posted the 03/28/2026 at 09:04 AM
    marcus62 j'ai vu une vidéo hier sur les ventes de JV et d'habitudes de consommation en France, pour 2025 le marché du JV PC en représente 26% et stagne par rapport à 2024, le seul marché qui a une forte croissance c'est le mobile avec +11% par rapport à 2024. Le reste, les 44% ce sont les consoles et connaissant la popularité de Playstation en France ont peut plus ou moins en conclure qu'1/3 des possesseurs de PS5 ont aussi un PC pour jouer à côté.
    brook1 posted the 03/28/2026 at 09:07 AM
    C'est ce qui arrive quand t'es dépendant de tes fournisseurs.
    keiku posted the 03/28/2026 at 09:09 AM
    naoshige11 mais nintendo s'en foute plein les poches et ne s'en cache pas

    marcus62 Je suis curieux de savoir la stat, parmi les possesseurs PS5, combien ont un PC gamer à côté.

    Difficile a dire mais ce qui est clair c'est que les console ne représente plus le publique générale, et que la base de joueurs est aujourd'hui plus importante sur pc ( et je dis bien base de joueurs et pas argent généré) mais je planche statistiquement sur un bon 30% a 50% voir un peu plus depuis cette gen (pour playstation, il reste encore aussi xbox et switch)... j'ai demander une probabilité via l'ia et elle me donne plus ou moins le même résultat... sachant que suivant le pays l'adoption du pc est plus ou moins grande
    51love posted the 03/28/2026 at 09:10 AM
    Sony veut le beurre, l'argent du beurre et le cul des gamers comme on dit


    1. Augmentation des coûts hardware ? Ok, ils ne peuvent pas y échapper.
    2. Plus envie de subventionner ses consoles ? Ok pourquoi pas, cette stratégie n'est au finale que très rarement à l'avantage des consommateurs. T'offrir l'imprimante pour te saigner sur les cartouches d'encre, c'est pas mon kiff, ce genre de techniques sont rarement populaire.. et c'est une des raisons qui m'a fait m'éloigner des consoles pour ma machine principale.


    Mais dans ce cas, qu'ils retirent leur abonnement obligatoire pour jouer online, qu'ils ouvrent leurs stores avec des prix dématérialisée souvent élevés, qu'ils arrêtent de prendre 30% de commission sur tous les achats
    keiku posted the 03/28/2026 at 09:13 AM
    51love Mais dans ce cas, qu'ils retirent leur abonnement obligatoire pour jouer online, qu'ils ouvrent leurs stores avec des prix dématérialisée souvent élevés, qu'ils arrêtent de prendre 30% de commission sur tous les achats

    on verra ce qu'ils feront en catastrophe début de la prochaine gen, a moins qu'il ne se décide de lâcher le jv et de se lancer dans l'IA comme microsoft
    skuldleif posted the 03/28/2026 at 09:14 AM
    "avec une subvention raisonnable Est ce que Sony va se donner cette peine , maintenant si je Xbox n'est plus un concurrent direct"

    , c'est marrant ce constat MAINTENANT parce que il y a quelques mois c'était vrai aussi pourtant il ne prenait pas ça en compte , bref il ne veut pas assumer ses déclarations
    naoshige11 posted the 03/28/2026 at 09:17 AM
    51love mais ça sert à rien...
    Quel est l'intérêt d'augmenter les prix des consoles pour absorber la hausse du prix des composants si derrière tu baisse le prix de l'abo online ou prend une commission plus faible sur le store ? Ca n'a aucun sens, tu reviens au point de départ.
    skuldleif posted the 03/28/2026 at 09:18 AM
    Le mec est passé de 600€ d'estimation il y a de ça genre 3 mois a 700€ et estime que c'est pas sûr du fait que Xbox ne soit plus un concurrent direct alors même que ce fait était déjà présent précédemment mais qu'on ne l'entendait pas
    kratoszeus posted the 03/28/2026 at 09:21 AM
    edgar faudrait calculer avec l'inflation =>

    Voici une version **format “commentaire structuré” (10 lignes par console)** ????

    ---

    ### ???? Neo Geo (1990)

    * Console ultra premium de SNK
    * Prix de lancement : 649$
    * Prix ajusté inflation : ≈ 1 550$
    * Positionnée comme une borne d’arcade à domicile
    * Jeux extrêmement chers (200$+)
    * Public cible : niche, joueurs fortunés
    * Très peu démocratisée à l’époque
    * Puissance énorme pour son temps
    * Image de console “mythique” aujourd’hui
    * ???? Toujours la console la plus chère inflation incluse

    ---

    ### ???? 3DO (1993)

    * Console conçue par The 3DO Company
    * Prix de lancement : 699$
    * Prix ajusté inflation : ≈ 1 300–1 500$
    * Modèle économique basé sur licences constructeurs
    * Technologie avancée pour l’époque
    * Peu de jeux convaincants
    * Prix beaucoup trop élevé
    * Mauvais timing face à la concurrence
    * Gros échec commercial
    * ???? Une des consoles les plus chères jamais lancées

    ---

    ### ???? Atari 5200 (1982)

    * Console de Atari
    * Prix ajusté inflation : ≈ 900$+
    * Successeur de l’Atari 2600
    * Manettes peu fiables
    * Catalogue de jeux limité
    * Mauvaise ergonomie globale
    * Peu de succès commercial
    * Image négative avec le temps
    * Exemple d’échec early gaming
    * ???? Trop chère pour sa qualité

    ---

    ### ???? PlayStation 3 (2006)

    * Console de Sony
    * Prix de lancement : 599$ (modèle haut de gamme)
    * Prix ajusté inflation : ≈ 800–1000$
    * Inclut lecteur Blu-ray (innovation majeure)
    * Architecture complexe (Cell)
    * Très puissante mais difficile à exploiter
    * Critiquée pour son prix à la sortie
    * Démarrage difficile
    * Devient un succès sur la durée
    * ???? Une console en avance sur son temps

    ---

    ### ???? Sega Saturn (1995)

    * Console de Sega
    * Prix de lancement : 399$
    * Prix ajusté inflation : ≈ 800$+
    * Architecture complexe (multi-processeurs)
    * Difficile à développer
    * Concurrence forte de la PlayStation
    * Mauvais lancement aux US
    * Catalogue limité hors Japon
    * Échec commercial global
    * ???? Prix trop élevé + stratégie ratée

    ---

    ### ???? Consoles modernes (PS5 / Xbox Series)

    * PlayStation 5 et Xbox Series X
    * Prix de lancement : ~499–599$
    * Prix inflation : ≈ 600–700$
    * Performances très élevées
    * Stockage SSD rapide
    * Coût maîtrisé malgré la techno
    * Production optimisée
    * Marché très concurrentiel
    * Accessibilité plus large
    * ???? Moins chères que certaines consoles anciennes

    ---

    Si tu veux, je peux faire une version encore plus intéressante :
    ???? **prix vs salaire moyen de l’époque** (là tu réalises à quel point la Neo Geo était inaccessible ????)
    kratoszeus posted the 03/28/2026 at 09:24 AM
    cleptomaniak les ssd aussi et la pro a 2tb, ils ont prix fois 2 niveau tarif.
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 09:27 AM
    Fin beau retour de bâton pour ceux qui c'étaient moquer de moi et ma PS5 Pro day one
    skuldleif posted the 03/28/2026 at 09:31 AM
    nyseko oh Putin 850€ sans bénef de la part de sony ?!
    simbaverin posted the 03/28/2026 at 09:31 AM
    naoshige11 Quel est le coût de production de la PS5 avant l’histoire de ram etc….? PlayStation pouvait pas réduire au maximum leurs marge ?

    Tu va pas me dire que le coût de production de la PS5 était de 500 euros avant cette histoire de ram….
    walterwhite posted the 03/28/2026 at 09:37 AM
    Espérer une dynamique semblable aux PS4/5 avec un tarif supérieur à 600€ c’est utopique.

    Ce qui va se passer c’est que la PS5 aura une durée de vie archi longue et qu’on va se taper du crossgen très longtemps.
    keiku posted the 03/28/2026 at 09:37 AM
    kratoszeus alors moi j’obtiens avec inflation par rapport au salaire (lui aussi avec inflation)

    Nintendo Entertainment System 1990 ~150 € ~300 €
    PlayStation 1995 ~300 € ~550 €
    PlayStation 2 2000 299 € ~500 €
    Xbox 360 2005 399 € ~550 €
    PlayStation 4 2013 399 € ~470 €
    PlayStation 5 2020 499 € ~550 €

    pouvoir d’achat en consoles en France ( Console achetable avec 1 mois de salaire en prenant compte de l'inflation)

    Année Salaire (corrigé 2026) Console (corrigée) Nombre de consoles
    1990 2 700 € 300 € ≈ 9,0
    1995 2 800 € 550 € ≈ 5,1
    2000 2 900 € 500 € ≈ 5,8
    2005 3 000 € 550 € ≈ 5,5
    2013 3 000 € 470 € ≈ 6,4
    2020 3 050 € 550 € ≈ 5,5
    2026 3 100 € 550 € ≈ 5,6
    2026 3 100 € 650 € ≈ 4,8
    brook1 posted the 03/28/2026 at 09:38 AM
    simbaverin De souvenir, au lancement il perdait 50 dollars sur les PS5 avec lecteurs et il était à l'équilibre sur le modèle qui en était dépourvu. Sur la PRO, ils se font 150 dollars de marge dessus. Digital Foundry estimait qu'elle valait dans les 600 euros en réalité.
    sonilka posted the 03/28/2026 at 09:42 AM
    keiku a moins qu'il ne se décide de lâcher le jv et de se lancer dans l'IA comme microsoft

    Je ne vois pas comment Sony pourrait se lancer dans la course à l'IA. Ce n'est pas leur domaine. Et c'est une entreprise naine en comparaison des mastodontes qui s'affrontent dans ce secteur. Une boite comme Apple, infiniment plus riche et puissante que Sony, est en retard sur l'IA et voit ses meilleurs ingés se barrer à la concurrence qui n'hésite pas à lâcher des packages salariales à 8 ou 9 chiffres (délirant).
    keiku posted the 03/28/2026 at 09:44 AM
    sonilka ah bein il sont aussi dans l'IA chez sony... il n'y a pas que les gros qui se lance dans l'IA... http://www.ai.sony/
    foxstep posted the 03/28/2026 at 09:47 AM
    Si la PS6 sort au dessus des 500 euros ils peuvent se la garder.
    nyseko posted the 03/28/2026 at 09:49 AM
    skuldleif En fait avec le coût euro dollar, s'il reste favorable, ça ferait la console à 660€ HT donc sans subvention, avec taxes et marge revendeur, on serait à 800€ la PS6 sans lecteur.

    Comme la PS5 Pro en gros à son lancement.

    Mais je pense qu'ils vont subventionner la PS6 DE donc elle sera probablement à 750€ et 850€ la PS6 avec lecteur.

    Au mieux, 700€ la PS6 DE et 800€ la PS6 avec lecteur.

    Mais je doute que Sony subventionne autant la PS6 donc 730-750€ la version DE et 850€ la version avec lecteur me semble le plus probable et raisonnable actuellement.
    nyseko posted the 03/28/2026 at 09:52 AM
    foxstep La PS6 ne sera jamais à 500€, impossible.
    cyr posted the 03/28/2026 at 09:53 AM
    Jenicris. T'inquiète pas, les ventes ne vont pas reculer puisque les gens achètent la ps5 pour jouer a des jeux multi.

    Xbox n'étant pas un concurrent.....
    edgar posted the 03/28/2026 at 09:55 AM
    kratoszeus J’avoue que la Neo-Geo était incroyablement chère à l’époque !

    C’est pas pour rien qu’on l’a surnommait la « Rolls-Royce » des consoles.

    Après t’as compris où je voulais en venir n’est-ce pas ?

    La Pro à 800€ sans lecteur Blu-ray et sans socle c’était déjà de l’enculade à sec, alors imagine maintenant avec cette hausse des prix ?
    jenicris posted the 03/28/2026 at 09:55 AM
    cyr c'est juste factuel, les ventes vont s'effondrer avec ce nouveau prix au vu de l'économie actuelle.
    En espérant que Nintendo n'augmente pas trop le prix de sa Switch 2, sinon RIP les consoles

    Et si Sony sort sa PS6 à un prix élevé, jamais elle fera les ventes de ses grandes sœurs.
    cyr posted the 03/28/2026 at 10:02 AM
    jenicris gta6 arrive, et Sony veut en profiter, en faisant de la trésorerie pour préparer le lancement de la ps6.... comme ça il pourront la lancer avec un prix inférieur au prix de production.....
    maxx posted the 03/28/2026 at 10:02 AM
    shambala93 MS a bientôt énormément augmenté ses Series X sans pour autant être dans une position de leader et avec la solidité de l'entreprise derrière. On est a 600€ en France et à 650$ aux US pour les modèles de base. Donc difficile d'imaginer Sony garder les consoles au niveau actuel étant donné les nouvelles augmentations dans le milieu
    jenicris posted the 03/28/2026 at 10:07 AM
    cyr GTA a beaucoup être le jeu le plus attendu de l'histoire, c'est pas lui qui va rendre les gens plus riche et la subvention d'une console ça fait pas tout.
    Même si c'est 750 subventionné au lieu de 800, ça reste trop cher pour la plupart des joueurs.
    judgedredd posted the 03/28/2026 at 10:12 AM
    Je pleins les gamins pour noel anniv, les parents vont moins passer à la caisse.
    Nous on peut se le permettre mais un gosse qui demande une ps5 au père noel à son anniv à 650 euros sans jeux et vu la situation aujourdhui, c'est compliqué. Surtout que les parents sont moins signataire aux jeux video en règles général, ils vont trouver une autre activité.
    RIP playstation dans quelques années, je peux me tromper.
    Xbox c'est différent, l'univers du pc est associé.
    supasaiyajin posted the 03/28/2026 at 10:16 AM
    Étant donné la situation actuelle, l'augmentation nous pendait au nez. Ce n'était qu’une question de temps, même si j'espérais qu'ils arrivent à en absorber une partie vu les profits qu'ils font sur cette génération.

    Mais s'ils reviennent aux exclusivités consoles et souhaitent vendre beaucoup de jeux, donc beaucoup de consoles, je me demande comment ça va fonctionner avec une PS5 qui est déjà à 650€. Une PS6 à 700/750 € (dans le scénario le plus optimiste) comme prix d'entrée, ça parait compliqué.

    Après, vu que tout augmente (Nintendo, la RAM sur PC) et que ça se vend quand même, ça passera peut être. Mais au final, si les gens veulent dire non, c'est avec le portefeuille.
    draven86 posted the 03/28/2026 at 10:59 AM
    700 euros pour une PS6 je peux l'accepter mais pour une current gen 650 euros c'est ridicule.
    skuldleif posted the 03/28/2026 at 11:05 AM
    De toute façon c'est très simple si la PS5 continue a se vendre ...
    Sony en tirera les conclusions pour la ps6 ,
    gamerdome posted the 03/28/2026 at 11:14 AM
    foxstep "Si la PS6 sort au dessus des 500 euros ils peuvent se la garder."

    Bon ben ils vont la garder alors. Ton "si" est juste incroyable, même avant la crise de la RAM et de cette augmentation de la PS5, jamais la PS6 n'aurait été à 500€.

    Pour que la PS6 soit à un prix "décent" (500 t'oublies), il faudrait que la PS5 ne se vendent plus du tout à partir de maintenant... mais tout le monde sait qu'elle va continuer à se vendre (GTA6).
    tripy73 posted the 03/28/2026 at 11:22 AM
    Keppler dit de la merde concernant la vente à perte de la PS5 soi-disant durant les 4 premières années. En août 2021, soit 8 mois après la sortie des deux modèles d'origine, Hiroki Totoki avait déclaré que le modèle avec lecteur n'était plus vendu à perte et que le full déma n'avait besoin que de la vente d'un accessoire (2ème manette par exemple) pour compenser la perte.

    Quant à la PS5 Pro on sait qu’elle est rentable depuis son lancement. Enfin bref ce qui serait intéressant ce serait de savoir sur quoi il se base pour faire ses estimations, car s'il ne connaît pas exactement les clauses des contrats que Sony passe avec ses fournisseurs, impossible de connaître le coût réel de chaque composants...
    iglooo posted the 03/28/2026 at 11:46 AM
    Donc, Sony, qui produit des millions de console chaque année, n'a pas signé de contrats pluriannuels avec diverses conditions tarifaires intégrées pour les composants de sa console?
    Soit c'est vraiment des incompétents soit ils nous prennent pour des cons
    tripy73 +1, il prend les gens pour des cons. Les industriels sérieux avec de telles quantités et un produit "fixe" bossent à long terme et ne sont pas autant sujets aux augmentations de tarifs que le public théoriquement...
    fiveagainstone posted the 03/28/2026 at 11:57 AM
    Ma limite psychologique pour une console c'est 500 balles et c'est déjà une belle somme.

    C'est lunaire les prix d'aujourd'hui. Parce qu'en plus d'après la news, la ps6 c'est sans lecteur physique et possible que les jeux/abo augmentent encore.

    La course à la puissance et au "toujours plus" ça amène ce type de résultat aussi et des temps de dev beaucoup trop longs.
    mattewlogan posted the 03/28/2026 at 12:00 PM
    derno t pas très passionné toi pour quelques centaines d’euro haha
    mattewlogan posted the 03/28/2026 at 12:05 PM
    foxstep jamais de la vie la ps6 sera moins cher que le 5 t pas sérieux lol
    geralttw posted the 03/28/2026 at 12:23 PM
    ouroboros4 Sauf que bon, c’est Sony qui disait y a quelques semaines qu’il allait eviter une hausse du hardware quitte a le répercuter ailleurs
    Ils ont pas tenu la promesse bien longtemps.
    ouroboros4 posted the 03/28/2026 at 12:53 PM
    geralttw Comme Microsoft
    Et Nntendo suivra
    shambala93 posted the 03/28/2026 at 01:23 PM
    keiku
    Non aucun rapport ! Le public console à son marché. Le public steam, hormis les quelques joueurs occidentaux sont surtout sur des marchés un peu différents, notamment asiatiques et Européens de l’Est.

    Les joueurs consoles traditionnelles grand public en Amérique du Nord, Europe occidentale, Japon et Océanie n’iront sur PC.
    shambala93 posted the 03/28/2026 at 01:24 PM
    naoshige11
    Non d’après le Sell, en France, le jeu PC augmente légèrement en revanche le jeu Console a un peu diminué mais y’a pas de changement majeur.
    daunyaul posted the 03/28/2026 at 01:25 PM
    Foxstep Grand minimum 700 euros pour la PS6, franchement qui peut encore croire à une PS6 à 500 euros ?Ca n'a aucun sens franchement
    Qui a déjà vu un constructeur sortir une machine au même prix ou moins cher que la précédente ?

    Dans les faits objectifs :

    Il y a bien une hausse due aux divers composants qui augmentent : Ram, coût Nand, coût wafers AMD, inflation logistique etc...

    MAIS

    on parle d’une console qui a six ans : Bien que certains composants augmentent, les chaînes de production sont optimisées depuis longtemps, ça ne justifie pas une telle hausse.

    En plus, Ils se rattrapent sur le ps+, les jeux etc. Et le timing est assez eloquent avec l'arrivée de GT6 + la préparation du prix psychologique pour une futur PS6 qui sera évidemment bien plus qu'à 500 euros, Sony prépare le publique à deplacer la référence mentale quant au prix. Et dans une moindre mesure une concurrence en totale roue libre qui n'aide pas non plus
    keiku posted the 03/28/2026 at 01:40 PM
    shambala93 on estime que 30 a 50 % des joueurs playstation ont un pc, c'est les chiffre qui le dise, donc non ce ne sont pas des marché différent et encore une fois ce n'est pas moi qui le dit c'est les chiffres
    cyr posted the 03/28/2026 at 02:02 PM
    jenicris pour moi le prix que je dépasserais pas, c'est 499€.

    J'ai acheter la xbox série X a 497€. La switch2 inférieur a 499€.

    Le prix d'une consoles c'est une chose, mais le prix des jeux, accessoire, et abonnement coûte chère aussi.

    Après peut-être qu'il faut moins acheter en masse, et prendre le temps de faire un tri.
    tripy73 posted the 03/28/2026 at 03:16 PM
    iglooo : oui surtout que d'après leurs dernières déclarations ils avaient fait des réserves de consoles et composants, ce qui ne ferait pas grimper le prix du hardware qu'ils vendent. Mais aussi qu'au lieu de l'augmenter, ils allaient plutôt revoir à la hausse le prix des jeux, dlc et abonnement afin de ne pas toucher au tarif hardware.

    Bref, ils se foutent tous de notre gueule et tentent simplement de continuer à augmenter les bénéfices au maximum, donc sans toucher aux marges qu'ils se font sur la vente de leur produits, la "crise" des composants n'est qu'un prétexte bienvenu pour justifier toutes les augmentations quelque soit le constructeur.
    jenicris posted the 03/28/2026 at 03:16 PM
    cyr pour moi c'est pareil. C'est le prix max pour une console et c'est pour cela que la Switch 2 m'intéresse; car elle coûte encore moins que cela.
    Mais une PS6 à 800, non merci. Surtout que tout sera cross gen
    cyr posted the 03/28/2026 at 04:31 PM
    jenicris dit donc, tu commence a m'intéresser

    Après je pense que le niveau ps5/xbox série X est largement suffisant (bon je pensais la même chose la gen précédente.

    Parce que au final , les jeux qui exploite le hardware mette beaucoup plus de temps a arriver qu'avant....

    Changer de consoles pour jouer a des jeux cross gen pendant les 4 ou 5 premières années......Pas pour moi.

    Dépêche toi pour la switch2, elle risque d'augmenter elle aussi
    pimoody posted the 03/28/2026 at 05:33 PM
    699 sans lecteur possible.
    foxstep posted the 03/28/2026 at 05:51 PM
    daunyaul 700 balles s'ils rendent le online gratuit comme sur PS3 ça passe je pense, mais sinon sans moi perso.
    daunyaul posted the 03/28/2026 at 06:14 PM
    foxstep Tu vois, toi même tu viens de valider leur futur barrière psychologique. " A 700 euros avec online gratuit ok pourquoi quoi..". "Oui bon dans certaines conditions..." Et ils le savent.Alors déjà ils ne rendront pas le online gratuit, même si xbox vient avec une xbox PC + la steam machine, aucune chance que ça arrive. Xbox PC --) futur public restreint ,steam machine --) sera bien moins puissante que la ps6 , et le fait d'arrêter les jeux solos sur PC la rendront à nouveau indispensable. Ils ne veulent pas vendre à perte malgré l'âge avancé de la console malgré qu'ils se rattrapent sur le ps+, les jeux etc. Actuellement avec l'augmentation des composants, l'augmentation de la ps5 dans l'optique où ils gardent cette idée de ne plus vendre à perte ( ya plus de concurrent donc aucun effort à faire à ce niveau, et la PS à toujours été la console par défaut pour beaucoup de monde , n'en déplaise aux rageux, et ça ne remet pas en cause la qualité de ces dernières.), devrait être aux alentours de 50 euros GRAND MAX. Jamais 100 euros !
    simbaverin posted the 03/28/2026 at 06:27 PM
    brook1 De souvenir, au lancement il perdait 50 dollars sur les PS5 avec lecteurs et il était à l'équilibre sur le modèle qui en était dépourvu. Sur la PRO, ils se font 150 dollars de marge dessus. Digital Foundry estimait qu'elle valait dans les 600 euros en réalité.

    Ok merci pour la réponse. Fin 2021, PlayStation commençaient à faire de la marge sur les PS5 vendu. Donc je pense clairement qu’ils pourraient absorber au maximum les problèmes lié à la ram et etc….

    https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/la-ps5-toujours-vendue-a-perte-sony-apporte-des-precisions-90849
    simbaverin posted the 03/28/2026 at 06:34 PM
    supasaiyajin moi je suis pour les vraies exclusivités donc je suis content qu’ils reviennent mais il y a vraiment des question….. pour les ventes de consoles. Donc ventes de jeux, les royalties, les manettes etc….

    Pour moi, ils pourraient clairement renier leurs marge au maximum sur les consoles pour contenir les problèmes liés aux problèmes de la ram et etc….A moins que les PS5 étaient vendu à perte…Mais j’y crois pas trop…

    https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/la-ps5-toujours-vendue-a-perte-sony-apporte-des-precisions-90849
    daunyaul posted the 03/28/2026 at 06:47 PM
    simbaverin La slim est rentable depuis sa sortie hein.. la seule augmentation justifiée à l'heure actuelle est dûe aux augmentations des wafers, énergie, inflation générale. Une hausse modérée est coherente, mais comme tu le dis toi même, ils pourraient renier leur marge compte tenu du fait que la console à 6 ans. --) plus de 90 millions de machines installées, un tas d'abonnement Ps+, vente de jeux etc.. le fait qu'il n'y a plus de concurrence joue aussi dans l'équation. Mais oui c'est clairement un move opportuniste vis à vis de ces différents facteurs, et le pire c'est que ça va fonctionner. Suffit de voir une personne au dessus qui a quasi capitulé en à peine un message
    rider288 posted the 03/28/2026 at 09:02 PM
    Keiku publié le 28/03/2026 à 10:13
    Mais dans ce cas, qu'ils retirent leur abonnement obligatoire pour jouer online, qu'ils ouvrent leurs stores avec des prix dématérialisée souvent élevés, qu'ils arrêtent de prendre 30% de commission sur tous les achats

    Oui qu'il passe à 40%, tout le monde est à 30%, et les prix, c'est pas Sony qui décide. Si un développeur veut mettre son jeu à 30 balles, il le mettra à 30 balles
    jenicris posted the 03/28/2026 at 09:39 PM
    cyr en effet si c'est pour jouer aux même jeux, aucun intérêt de changer de gen, surtout a ce prix.
    La Switch 2 avec ce que dit Nate, pour Star Fox, le Mario 3D, OOT, ça oui ce sont enfin des jeux qui me parlent.
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