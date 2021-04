Tests

On a longtemps affilié Housemarque à Sony pour la bonne et simple raison que le studio a multiplié les exclusivités sur supports PlayStation, faisant d’ailleurs partie de ceux présents à de nombreux lancements avec des titres de qualité généralement sympathiques, le genre qu’on choppe à coté du AAA pour nourrir sa nouvelle console. Quelques infidélités furent au programme pour une boîte qui commençait néanmoins à se rendre compte qu’un bon CV sur Metacritic ne suffisait pas à faire rentrer du pognon dans les caisses et à une époque où les jeux purement arcade ne sont plus synonymes de succès, en tout cas suffisamment massif, l’heure était à la remise en question et à la tentative de faire d’une pierre deux coups : enfin changer de style de jeu, et décupler les ambitions des développeurs. Sony, au rapport, a accordé sa confiance en lâchant un billet pour ce qui va être l’une des belles exclusivités de la PlayStation 5 pour son début de carrière.Et même s’il a le potentiel d’attirer plus de mondes que les précédentes productions de Housemarque, le nommé Returnal n’est pas un simple jeu d’action comme pouvaient l’imaginer ceux qui ont suivi la communication de (très) loin. On en a bien le bruit et l’odeur, avec un feeling d’une nervosité certaine qui n’est pas sans rappeler les premières prises en main de Control. C’est rapide, ça bouge bien et ça exploite très bien les vibrations magiques de la Dual Sense tout en utilisant les gâchettes haptiques avec un choix qui ne sera pas forcément du goût de tous même après plusieurs heures : L2 pour viser, R2 pour tirer, c’est dans la routine, sauf que viser se fait en appuyant doucement sur la gâchette car en dépassant le « clic », c’est l’attaque secondaire qu’on s’apprête à actionner. Question d’habitude certes mais comme personne d’autres chez la concurrence ne s’amuse à proposer ce type de configurations, un détour sur un autre FPS/TPS entre deux sessions risque très vite de vous chambouler. En attendant une éventuelle MAJ pour modifier les boutons.Mais on en revient au sujet principal et pour ceux qui se sont en revanche attardés un minimum sur le produit, Returnal est donc un rogue-like qui ne va aucunement faire les choses à moitié puisqu’on parle bien d’un pur représentant du genre avec tout ce qu’il faut. Donc en gros, la même chose qu’on trouve chez un paquet de jeux indépendants, mais avec beaucoup de budget pour proposer un rendu qui n’est pas non plus du level de la « giga-claque graphique next gen » mais c’est quand même très joli, c’est esthétiquement très travaillé, c’est bourré d’effets qui ne sont pas sans rappeler de précédentes productions du studio et ça tourne surtout en 60FPS malgré quelques chutes quand ça bourrine dans tous les sens. Bref du bon travail aussi bien technique que sonore avec cette ambiance très particulière, aucunement horrifique pour ceux qui se poseraient la question ou alors à de très rares moments, mais qui nous replace dans ce sentiment d’abandon en terres inconnues d’une certaine franchise avec Samus Aran.Un rogue-like, dont le principe va être représenté jusqu’au bout des ongles à commencer par son scénario. Car il y en a un. On y incarne donc Selene Vassos sous les traits de l’actrice Gwendoline Christie qui troque ici son équipement de Brian de Game of Thrones et son rôle (osef) de Captain Phasma dans Star Wars pour une tenue d’astronaute, venant enquêter sur l’étrange planète Atropos sans que rien ne se passe comme prévu d’entrée de jeu : votre vaisseau merdouille pour x raisons et c’est le crash. Pas de metroids en vue mais tout de même de sales bestioles qui sautent dans tous les sens, qui ont parfois le don de se fondre dans le décor, et qui vous envoient la plupart du temps des salves de boulettes comme si vous étiez dans un shoot… ou dans un NieR tiens. Vous, vous n’avez qu’un pauvre gun et bien peu de capacités pour survivre, et vous êtes assurés de crever. Et c’est d’ailleurs ce qui va inéluctablement arriver.Sauf que nous sommes dans un rogue-like (on se répète) et la mort ne conduit donc pas à un Game Over mais un éternel recommencement, avec la même scène de crash, et le retour à la case départ pour repartir dans un nouveau run dans ce monde où commencent à se poser tout un tas de questions. C’est quoi ce halo blanc à retrouver ? Pourquoi Selene ne se souvient de pas grand-chose ? Comment se fait-il que la planète elle-même s’amuse avec nous en changeant de topographie à chaque « mort » ? Et puis c’est quoi cette maisonnette abandonnée que l’on croise de temps en temps et qui semble rappeler des choses à notre héroïne ? Entre tout cela et bien évidemment des archives que l’on va récolter, dont beaucoup de nos « autres vies », et un paquet malheureusement au gré de l’aléatoire typique au genre, Housemarque prouve qu’il y a bien une certaine narration ou en tout cas plus poussée que dans les autres jeux du genre, même si la finalité ne sera pas aussi percutante qu’attendue, mais comme souvent, chacun jugera de ce point après plusieurs dizaines d’heures à enchaîner rush et trépas.Et c’est là qu’on va pouvoir aborder le système de jeu et comprendre à quel point le coté rogue n’est aucunement surfait. Comme dans les autres jeux du genre, la quasi-totalité des choses récoltées durant un run vont s’envoler dès que Selene tombera au sol. Ce qui signifie donc votre arme (un peu moins d’une dizaine disponible, dont la moitié qui attendra au moins la moitié du jeu), l’espèce de « monnaie » permettant par exemple d’obtenir des objets spéciaux, ces mêmes objets (soins, boosts…) et la plupart des choses qui ont rapport avec la puissance de votre personnage. On parlera par exemple de votre jauge de PV (dont le max augmente par palier quand vous ramassez du soin en étant déjà en pleine forme) et des éléments propres au rogue, ceux qui peuvent changer totalement vos possibilités lors d’un run. Il s’agit ici d’objets vous octroyant simultanément bonus/malus (à vous de les ramasser ou pas), voire certains qui joueront l’odieuse carte de la chance : en les ramassant, vous aurez un pourcentage de risque d’être infecté (map brouillée, davantage de faiblesse…), chose qui peut heureusement être annulé en tuant quelques ennemis pour ne garder que le bonus.Inversement, un rogue-like ne tourne jamais éternellement en boucle dans votre façon d’aborder un nouveau rush car il y a plusieurs choses qui resteront acquises à jamais. Déjà les compétences principales que vous débloquerez au fil du scénario et sans trop vous en révéler, disons simplement que le grappin va vous pousser à reprendre l’exploration, et que l’arme au corps-à-corps n’est aucunement à négliger vu sa puissance incroyable, surtout combiné au dash d’invincibilité. Il faut juste savoir prendre le risque mais on ne doute pas que des vidéos aberrantes de skill vont rapidement fleurir sur Youtube. Hormis cela, vous garderez à chaque fois vos points d’Ether capables de purifier des éléments corrompus et surtout débloquer certains choses donc apprenez à bien les économiser. Enfin, et ce sera le plus important sur la longueur, plus vous avancerez loin, plus les armes que vous allez looter même au début d’un run seront directement d’un rang plus élevé, sachant en plus que chaque type existe en plusieurs versions et que chaque version possède des bonus très utiles qui, une fois débloqués, le seront toujours aux prochains runs dès que vous ramasserez à nouveau la dite arme.Bref, c’est comme cela que vous progresserez tout doucement à travers les différents binômes, non sans quelques énormes pics de difficulté (souvent soumis à l’aléatoire et au matos ramassé) qui pourront être très décourageants pour une partie du public. Ceux qui ont déjà joué à des rogue le savent : il y a toujours ce ou ces moments où vous allez enchaîner runs et morts, parfois pendant quelques heures, sans avoir l’impression de progresser d’un iota. La persévérance finit toujours par payer et ne vous refusez jamais une pause car le jeu est là pour vous épauler de manière détournée, en refilant (depuis votre vaisseau) des sessions spéciales de défis avec les récompenses qui vont avec. Du gain facile pour tenter de repartir dans de meilleures conditions, ou sinon vous pourrez toujours tenter de maximiser vos bonus en approchant les cadavres d’anciens joueurs morts façon Souls (voire même votre propre cadavre), en gardant en tête que cela fera apparaître une bestiole vraiment méchante et vraiment balaise. On n’a rien sans rien.