_____________________________________________________________________________________

Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les changements que nous apportons à nos équipes Bethesda et ZeniMax. Ces ajustements s'inscrivent dans une stratégie visant à privilégier les titres à fort impact et à renforcer notre investissement dans le portefeuille de jeux à succès et dans les univers bien-aimés de Bethesda que vous avez contribué à développer au fil des décennies.



Pour redoubler d'efforts sur ces franchises et investir dans la création de nouvelles, nous devons examiner attentivement l'ensemble de notre activité pour identifier les opportunités les mieux positionnées pour réussir. Cette réorientation des titres et des ressources implique que certaines équipes seront réaffectées à d'autres projets et que certains de nos collègues quitteront l'entreprise.



Voici les changements qui vont être mis en œuvre :



Arkane Austin - Ce studio fermera ses portes, certains membres de l'équipe rejoindront d'autres studios pour travailler sur des projets au sein de Bethesda. Arkane Austin a une réputation d'excellence dans la création de jeux à fort impact et innovants, un héritage dont nous pouvons tous être fiers. La dernière mise à jour de Redfall sera également la dernière, puisque nous mettons fin à tout développement sur ce jeu. Les serveurs resteront cependant en ligne pour que les joueurs puissent continuer à profiter de l'expérience de jeu, et nous proposerons des offres de compensation aux joueurs ayant acheté le contenu téléchargeable Hero.



Alpha Dog Studios - Ce studio fermera également ses portes. Nous tenons à saluer la créativité de l'équipe pour avoir permis à de nouveaux joueurs de découvrir l'univers de Doom. Mighty Doom ne sera plus disponible à partir du 7 août, et nous désactiverons la possibilité pour les joueurs de réaliser des achats dans le jeu.



Tango Gameworks - Tango Gameworks fermera également ses portes. Nous sommes reconnaissants pour leurs contributions à Bethesda et à la communauté mondiale des joueurs. Hi-Fi Rush restera disponible sur les plateformes actuelles pour les joueurs qui souhaitent en profiter.



Roundhouse Games - L'équipe de Roundhouse Games rejoindra ZeniMax Online Studios (ZOS). Roundhouse a joué un rôle clé dans le lancement de nombreux jeux récents, et son intégration à ZOS pour travailler sur The Elder Scrolls Online nous permettra d'offrir encore plus de contenu à la communauté de joueurs.



En consolidant nos équipes de studios Bethesda, nous pourrons investir plus profondément dans notre portefeuille de jeux et de nouvelles propriétés intellectuelles. Cela impliquera également la suppression d'un petit nombre de postes au sein de certaines équipes éditoriales et corporate de Bethesda.



Les personnes concernées par ces changements seront informées aujourd'hui même, et nous vous demandons de leur témoigner votre respect et votre compassion. Nous offrirons notre soutien total à ceux qui seront touchés par ces décisions, en leur proposant des indemnités de départ conformes à la législation locale.



Ces changements ne remettent nullement en question la créativité et le talent des individus talentueux au sein de ces équipes, ni les risques qu'ils ont pris pour explorer de nouvelles voies. Nous reconnaissons également que ces changements peuvent perturber les différentes équipes de support chez ZeniMax et Bethesda, qui contribuent à la commercialisation de nos jeux. Nous prenons ces décisions difficiles afin de créer de la capacité pour investir davantage dans d'autres parties de notre portefeuille et de nous concentrer sur nos jeux prioritaires.



Bethesda demeure l'un des piliers majeurs de Xbox, avec un portefeuille solide de jeux exceptionnels et des communautés florissantes. Alors que nous envisageons l'avenir, nous avons devant nous une liste impressionnante de jeux à venir. Rien que pour l'année 2024, nous avons Starfield Shattered Space, Fallout 76 Skyline Valley, Indiana Jones and The Great Circle, et The Elder Scrolls Online Golden Road. En alignant nos plans et nos ressources pour nous préparer au mieux à réussir dans cette industrie complexe et en constante évolution, nos équipes chez Arkane Lyon, Bethesda Game Studios, id Software, MachineGames, ZeniMax Online Studios ainsi que les équipes éditoriales et corporate de Bethesda seront bien positionnées pour développer de nouvelles propriétés intellectuelles, explorer de nouveaux concepts de jeux et étendre nos franchises existantes.