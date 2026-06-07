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Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
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Pokemon Vents et Vagues
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Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Game Freak
genre :
RPG
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[Switch 1/2] Une des raisons pour lesquelles Nintendo ne compte pas abandonner les supports physiques de sitôt
Les supports physiques restent très importants au Japon, et le Japon demeure très important pour Nintendo.
Source :
https://x.com/Genki_JPN?lang=fr/
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aeris201
posted the 07/06/2026 at 12:43 PM by
link49
comments (
23
)
kikoo31
posted
the 07/06/2026 at 12:44 PM
Pour l'instant sinon pourquoi la raison du GKC
jp67110
posted
the 07/06/2026 at 12:47 PM
de toute façon c'est un combat perdu d'avance. ca arrivera tôt ou tard. ce changement est inéluctable qu'on le veuille ou non.
triplewater
posted
the 07/06/2026 at 12:48 PM
kikoo31
Parce qu'ils ont pas bête et savent aussi que le digital ça fait partie du jeu donc autant proposé un entre deux
ouroboros4
posted
the 07/06/2026 at 12:48 PM
jp67110
c'est ça
altendorf
posted
the 07/06/2026 at 12:49 PM
De la poudre aux yeux. Nintendo a enfoncé la porte avec les GKC et les versions cloud.
gasmok2
posted
the 07/06/2026 at 12:50 PM
jp67110
Crois moi que si on le veut vraiment pas, et que le grand public commence à ne plus acheter......t'en fais pas que t'entendras que "les plans ont changé".
Quand les gens comprendront que ce sont bien les acheteurs qui décident avec leur portefeuille et non les sociétés, on aura fait un grand pas
rogeraf
posted
the 07/06/2026 at 12:52 PM
La raison est qu'ils aiment leurs clients et les respectent dans l'ensemble depuis le début.
amario
posted
the 07/06/2026 at 12:57 PM
altendorf
la version cloud ça a rien a voir. Une version cloud tourne sur un serveur car la console n'est pas capable de faire tourner le jeu seul. Pour les GCK je suis d'accord, c'est vouloir faire des économies sur le prix des grosses cartouches. Mais on garde le prêt et la revente possible dans ce cas. Donc non Nintendo n'a pas ouvert de porte
supasaiyajin
posted
the 07/06/2026 at 01:01 PM
Nintendo doit déjà se frotter les mains à l'idée de passer au tout démat. En plus, ils ne font quasiment jamais de promos. Quand ça va arriver, ce sera la douille ultime. Sinon, si les supports physiques sont si importants là bas, pourquoi la PS5 sans lecteur se vend mieux ? Et pourquoi les jeux sur mobile ça marche fort ?
yurius
posted
the 07/06/2026 at 01:05 PM
Jp67110
il n'y a absolument rien d' inéluctable .
C'est juste une croyance limitante et un manque de conviction de la part des joueurs
triplewater
posted
the 07/06/2026 at 01:06 PM
supasaiyajin
Ça n'a rien a avoir avec le post Sony ça fait une éternité qu'ils ont abandonné le Japon (donc normal que le digital marche mieux vu qu'en dehors du Japon on est beaucoup plus sur du digital )
Et les jeux mobile marche mieux bas écouté tu peux transporter ton portable partout donc la réponse est évidente
kikoo31
posted
the 07/06/2026 at 01:08 PM
triplewater
d'où le pour l'instant
Il faudrait les chiffres des ventes en ratio des mat /demat
kikoo31
posted
the 07/06/2026 at 01:10 PM
Quelqu'un a le ratio des ventes de demat/mat pour le Japon ?
aeris201
posted
the 07/06/2026 at 01:12 PM
supasaiyajin
pourquoi la PS5 sans lecteur se vend mieux ?
Parc installé au Japon :
PlayStation 5 Digital Edition :
1,332,982
PlayStation 5 :
5,920,949
C'est le modele avec lecteur qui a le plus gros parc installé au Japon.
Aujourd'hui le modele Digital se vend mieux car fin 2025 Sony a baissé le prix uniquement sur le modele Digital (avec zonage de la langue). Donc on se retrouve avec un modele Digital a 55,000Y et le modele standard a plus de 70,000Y. Et acheter le modele Digital + le lecteur revient moins cher qu'acheter le modele standard
richterbelmont
posted
the 07/06/2026 at 01:14 PM
Et la marmotte....
Et encore une traduction d'un post sans intérêt,pour faire un article du même acabit
triplewater
posted
the 07/06/2026 at 01:14 PM
kikoo31
Bas on a les chiffre enfin globalement on est sur du 46% physique et 54% pour le demat
pokk
posted
the 07/06/2026 at 01:26 PM
Nintendo n’a enfoncé aucune porte : ils n’ont créé ni les GKD ni les jeux en cloud.
Comme si c’étaient les GKC qui avaient poussé Sony dans son choix (il y en a des marrants ici
razy
…
Ce n’est pas une décision prise la veille de l’annonce, mais une décision arrêtée depuis plusieurs mois, voire même avant l’annonce des GKC (qui sont juste là pour contenter les tiers).
Ceux qui ont réellement enfoncé les portes, ce sont Sony et Microsoft, en permettant d’installer les jeux sur les HDD des consoles, transformant les CD en simples supports d’installation.
edgar
posted
the 07/06/2026 at 01:29 PM
Corrigez-moi si je me trompe mais à l’exception de Pokopia ( qui est d’ailleurs un jeu de la Pokémon Company et non de Big N ) tous les autres jeux de Nintendo sont sortis en physique jusqu’à présent non ?
Donc à partir de là, si on se base sur cette statistique, on sait maintenant que ça sera cette politique qu’ils vont normalement maintenir tout le long de la durée de vie de la Switch 2, soit potentiellement jusqu’en 2035.
Après ça j’en ai pas la moindre idée de ce qu’ils vont faire avec la Switch 3, et quand bien même ils passent en full déma, ça sera toujours très longtemps après Sony.
jp67110
posted
the 07/06/2026 at 01:36 PM
gasmok2
yurius
malheureusement le grand public suivra et ca passera. Regardez ce qui est arrivé avec les DLC. Beaucoup s'offusquaient (dont moi) contre les jeux en kit ou pas terminés à la sortie notamment. Finalement en quelques années c'est devenu quasiment la norme les patchs D1. Ca prendra le temps qu'il faudra mais le tout démat arrivera. J'espère me tromper mais j'y crois pas trop.
nyseko
posted
the 07/06/2026 at 01:41 PM
Cela ne dépendra malheureusement pas d'eux.
Nintendo propose et continuera à proposer les trois options (en plus du dématérialisé sur l'eShop) :
- La cartouche
- Le GKC
- Le code-in-the-box
en laissant le choix aux développeurs et éditeurs.
Contrairement à Sony qui ne laisse plus qu'un seul choix : le code-in-the-box.
Malheureusement, avec Rockstar d'abord puis Sony qui vont démocratiser le code-in-the-box, celui-ci va se généraliser. Il y a fort à parier que les éditeurs et développeurs le choisiront majoritairement, y compris pour leurs jeux sur Nintendo Switch. On les connais, les Atlus et Square-Enix hein.
Il ne restera donc plus que Nintendo qui fera des jeux sur cartouche, jusqu'à être le dernier, puis il passera au code-in-the-box parce qu'au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien d'être le dernier des Mohicans.
aeris201
posted
the 07/06/2026 at 01:53 PM
pokk
De toute façon une Game Key Card c'est une cartouche qu'on doit inserer dans une console et cette cartouche doit etre inseré en permanence pour pouvoir jouer donc c'est du physique. Meme si la cartouche est vide ou incomplète ça reste du physique.
Tout les jeux qui reçoivent des patch et mise a jour sont comparable a des Game Key Card vu qu'on a pas le jeu complet sur la cartouche ou sur le disque. Si on considere que les GKC c'est du demat alors on vit dans une ère ou tout les jeux sont en demat vu qu'ils necessitent quasiment tous une connexion internet pour télécharger des choses que la cartouche ou le CD ne contiennent pas
j9999
posted
the 07/06/2026 at 02:05 PM
jp67110
ouroboros4
c'est pas sur que ce soit un "combat perdu". Le demat en occident et de maniere generale oui, sauf que Nintendo est assez conservateur, a l'image du japon qui continue a fonctionner pas mal avec l'argent liquide. Meme si ca se wokise a fond aussi... Mais du coté de Nintendo ya un espoir justement. C'est pour ça qu'il faut arreter avec ces conneries de course a la puissance, vous vous piegez tout seul car cette course elle va vers le demat. Le chemin qu'a pris Nintendo est plus sain rt plus fun meme s'ils sont loin d'echapper completement au demat, au moins il y a un contact avec le reel ne serait ce que grace aux amiibo etc. Maintenant avec ces histoires de fin du physique vous pouvez comprendre pourquoi c'est stupide cette rage envers ce construteur. Ca va a l'encontre de ce que vous aimez en fait
supasaiyajin
posted
the 07/06/2026 at 02:09 PM
aeris201
Je ne savais pas que ça ne concernait que le modèle sans lecteur. Puis en y réfléchissant bien, comparer les ventes des 2 modèles n'a finalement pas de sens. La PS5 avec lecteur se vendrait davantage dans le monde et pourtant le démat domine.
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Parce qu'ils ont pas bête et savent aussi que le digital ça fait partie du jeu donc autant proposé un entre deux
Crois moi que si on le veut vraiment pas, et que le grand public commence à ne plus acheter......t'en fais pas que t'entendras que "les plans ont changé".
Quand les gens comprendront que ce sont bien les acheteurs qui décident avec leur portefeuille et non les sociétés, on aura fait un grand pas
C'est juste une croyance limitante et un manque de conviction de la part des joueurs
Ça n'a rien a avoir avec le post Sony ça fait une éternité qu'ils ont abandonné le Japon (donc normal que le digital marche mieux vu qu'en dehors du Japon on est beaucoup plus sur du digital )
Et les jeux mobile marche mieux bas écouté tu peux transporter ton portable partout donc la réponse est évidente
Il faudrait les chiffres des ventes en ratio des mat /demat
Parc installé au Japon :
PlayStation 5 Digital Edition : 1,332,982
PlayStation 5 : 5,920,949
C'est le modele avec lecteur qui a le plus gros parc installé au Japon.
Aujourd'hui le modele Digital se vend mieux car fin 2025 Sony a baissé le prix uniquement sur le modele Digital (avec zonage de la langue). Donc on se retrouve avec un modele Digital a 55,000Y et le modele standard a plus de 70,000Y. Et acheter le modele Digital + le lecteur revient moins cher qu'acheter le modele standard
Et encore une traduction d'un post sans intérêt,pour faire un article du même acabit
Bas on a les chiffre enfin globalement on est sur du 46% physique et 54% pour le demat
Comme si c’étaient les GKC qui avaient poussé Sony dans son choix (il y en a des marrants ici razy…
Ce n’est pas une décision prise la veille de l’annonce, mais une décision arrêtée depuis plusieurs mois, voire même avant l’annonce des GKC (qui sont juste là pour contenter les tiers).
Ceux qui ont réellement enfoncé les portes, ce sont Sony et Microsoft, en permettant d’installer les jeux sur les HDD des consoles, transformant les CD en simples supports d’installation.
Donc à partir de là, si on se base sur cette statistique, on sait maintenant que ça sera cette politique qu’ils vont normalement maintenir tout le long de la durée de vie de la Switch 2, soit potentiellement jusqu’en 2035.
Après ça j’en ai pas la moindre idée de ce qu’ils vont faire avec la Switch 3, et quand bien même ils passent en full déma, ça sera toujours très longtemps après Sony.
Nintendo propose et continuera à proposer les trois options (en plus du dématérialisé sur l'eShop) :
- La cartouche
- Le GKC
- Le code-in-the-box
en laissant le choix aux développeurs et éditeurs.
Contrairement à Sony qui ne laisse plus qu'un seul choix : le code-in-the-box.
Malheureusement, avec Rockstar d'abord puis Sony qui vont démocratiser le code-in-the-box, celui-ci va se généraliser. Il y a fort à parier que les éditeurs et développeurs le choisiront majoritairement, y compris pour leurs jeux sur Nintendo Switch. On les connais, les Atlus et Square-Enix hein.
Il ne restera donc plus que Nintendo qui fera des jeux sur cartouche, jusqu'à être le dernier, puis il passera au code-in-the-box parce qu'au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien d'être le dernier des Mohicans.
Tout les jeux qui reçoivent des patch et mise a jour sont comparable a des Game Key Card vu qu'on a pas le jeu complet sur la cartouche ou sur le disque. Si on considere que les GKC c'est du demat alors on vit dans une ère ou tout les jeux sont en demat vu qu'ils necessitent quasiment tous une connexion internet pour télécharger des choses que la cartouche ou le CD ne contiennent pas