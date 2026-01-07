Exclusivités Playstation

La production de disques physiques prendra fin en janvier 2028 pour les nouveaux jeux sortant sur les consoles PlayStation.

C'est une news très dur à encaisser personellement, Sony annonce l'arrêt de la production de disque de jeu pour janvier 2028... Seuls les jeux ayant été édité avant janvier 2028 seront, au cas par cas, encore disponibles à la vente sous format disque.Comment bien flinguer le moral un peu plus en ces temps difficiles.