Exclusivités Playstation
C'est une news très dur à encaisser personellement, Sony annonce l'arrêt de la production de disque de jeu pour janvier 2028... Seuls les jeux ayant été édité avant janvier 2028 seront, au cas par cas, encore disponibles à la vente sous format disque.
Comment bien flinguer le moral un peu plus en ces temps difficiles.
La production de disques physiques prendra fin en janvier 2028 pour les nouveaux jeux sortant sur les consoles PlayStation.
Alors que les préférences des consommateurs et le secteur du divertissement dans son ensemble s'orientent de plus en plus vers le numérique au détriment des supports physiques, la production de disques de jeu physiques pour tous les nouveaux titres destinés aux consoles PlayStation cessera à partir de janvier 2028. Après cette date, les nouveaux jeux seront disponibles exclusivement au format numérique, que ce soit sur le PlayStation Store ou chez les revendeurs. Cette transition n'affecte pas les jeux déjà sortis ou dont la sortie est prévue avant janvier 2028 sur support physique.
Il s'agit pour Sony Interactive Entertainment d'une évolution naturelle visant à s'adapter aux tendances de consommation, la préférence du public pour les contenus numériques dépassant désormais largement celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux répondre aux habitudes de la majeure partie de notre communauté en matière d'accès aux jeux et de modes de jeu.
Nous continuerons à concentrer nos ressources sur l'innovation concernant l'accès aux jeux et à offrir aux joueurs le choix du lieu d'achat de leurs nouveaux titres, qu'il s'agisse de revendeurs ou du PlayStation Store. Nous restons déterminés à offrir une expérience de jeu de premier ordre à nos fans et nous vous remercions de votre soutien continu.
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posted the 07/01/2026 at 12:06 PM by aozora78
Curieux de voir s'ils proposeront quand même un lecteur disque en option sur PS6 pour la retro compatibilité. J'imagine que oui, mais probablement un bête lecteur externe non intégré à la console.
Bon en tout cas ceux qui espéraient une version sur disque de GTA quelques mois après la sortie peuvent se brosser... Qqs mois après la sortie de GTA il n'y aura plus de disque du tout
l'industrie du JV s'est concerter pour tuer le physique et l'occaz ... quand tu penses qu'avant vendre 100 000 à 500 000 jeux étaient un très résultats, aujourd'hui certains jeux peuvent se vendre jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires mais ils n'auront jamais assez de fric
On va donc maintenant voir des jeux en rayon totalement code in da box.
Le paradoxe actuel est qu'en fait aujourd'hui on est plus du tout obligé d'acheter en day-one et un joueur moyen peut facilement avoir un backlog pour plusieurs années alors quand ils décident d'acheter le dernier gros il peut s'écouler 1 an ou plus mais pourra l'acheter pour moins de 5 euros.
Et on en viendra à Capcom (par exemple) qui retire tout ces jeux des stores pour que les joueurs achètent obligatoirement leur dernière production qui aura coûté 200 millions en coût de dev
Au revoir Playstation
giru "Curieux de voir s'ils proposeront quand même un lecteur disque en option sur PS6 pour la retro compatibilité."
tu es vraiment sur de vouloir la réponse?
c'est tout une catégorie de commerce qui va crever avec ça