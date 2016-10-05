Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Uncharted 4 : A Thief's End
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name : Uncharted 4 : A Thief's End
platform : PlayStation 4
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-aventure
multiplayer : oui
european release date : 05/10/2016
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[Digital Foundry] Uncharted 4 : Dix ans ont passé et il est toujours aussi époustouflant


Bon, il y a 10 ans, Naughty Dog a sorti un jeu vraiment marquant sur PlayStation 4, Uncharted 4 : A Thief's End :



"Tous les précédents jeux Uncharted étaient sortis sur PS3, c'était donc le premier sur PS4. Je n'oublierai jamais la scène où l'on joue à Crash Bandicoot (1996) et, à la fin de la partie, on retrouve Nathan et Elena assis sur un canapé dans leur salon. Ce changement visuel soudain était époustouflant et montrait à quel point les jeux vidéo ont progressé depuis."

Source : https://www.resetera.com/threads/digital-foundry-uncharted-4-it%E2%80%99s-been-ten-years-and-it%E2%80%99s-still-stunning.1534003/
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    tripy73
    posted the 05/30/2026 at 01:29 PM by link49
    comments (8)
    walterwhite posted the 05/30/2026 at 01:34 PM
    Il a pas pris une ride ce jeu. Il symbolise la brutalité des Dogs et leur sens du détail.

    L’occasion de le refaire
    gamerdome posted the 05/30/2026 at 01:34 PM
    Est-ce qu'un jour le personnage jouera à Uncharted 4 sur sa vieille TV 4K, et qu'ensuite on jouera au jeu lui-même avec un gap aussi conséquent qu'entre Crash Bandicoot et Uncharted 4 ?
    kali posted the 05/30/2026 at 01:50 PM
    Hate de voir leur prochaine production à ND.
    redxiii102 posted the 05/30/2026 at 01:53 PM
    J'espère qu'on aura un nouveau Uncharted.
    xylander posted the 05/30/2026 at 02:10 PM
    Il serait temps que Sony se bouge les ...
    riddler posted the 05/30/2026 at 02:30 PM
    10 pour avoir un jeu … on a pas fini. Les gens achètent une PS5 et la PS6 sera limite dehors pour le prochain ND
    mrpopulus posted the 05/30/2026 at 02:44 PM
    Le meilleur Uncharted et un des meilleurs jeux de tous les temps
    eljugador posted the 05/30/2026 at 02:52 PM
    Uncharted 4 a été une catastrophe humaine pour les équipes des Dogs, entre le reboot et la reprise en main par Bruce Straley qui a fini par quitter le studio.
    Beaucoup de développeurs seniors ont quitté le navire pendant cette génération.
    Je préfère que les Dogs se restructurent , arrêtent le crunch tout azimut et prennent le temps de pondre un excellent jeu.

    On l a vu chez de trop nombreux studios, le crunch est terrible pour les développeurs surtout quand on sait le % de joueurs qui finissent leurs jeux.

    Uncharted 4 restera une masterclass, une histoire fraternelle exceptionnelle et une excellente fin pour notre voleur préféré.. À moins que...
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