Bon, il y a 10 ans, Naughty Dog a sorti un jeu vraiment marquant sur PlayStation 4, Uncharted 4 : A Thief's End :
"Tous les précédents jeux Uncharted étaient sortis sur PS3, c'était donc le premier sur PS4. Je n'oublierai jamais la scène où l'on joue à Crash Bandicoot (1996) et, à la fin de la partie, on retrouve Nathan et Elena assis sur un canapé dans leur salon. Ce changement visuel soudain était époustouflant et montrait à quel point les jeux vidéo ont progressé depuis."
L’occasion de le refaire
Beaucoup de développeurs seniors ont quitté le navire pendant cette génération.
Je préfère que les Dogs se restructurent , arrêtent le crunch tout azimut et prennent le temps de pondre un excellent jeu.
On l a vu chez de trop nombreux studios, le crunch est terrible pour les développeurs surtout quand on sait le % de joueurs qui finissent leurs jeux.
Uncharted 4 restera une masterclass, une histoire fraternelle exceptionnelle et une excellente fin pour notre voleur préféré.. À moins que...