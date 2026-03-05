Giant Bomb lui a attribué la note de 60/100 :
"En outre, plus on est fort, plus le jeu devient facile. Si on réussit à terminer les runs et à explorer les niveaux de fond en comble, on ramène une quantité impressionnante d'améliorations permanentes et de monnaie pour en acheter encore plus.Tout cela rend le défi du jeu de plus en plus insignifiant, ce qui a fini par me désintéresser.
Saros reste un bon jeu. Je ne détesterai jamais un jeu aussi beau et aussi agréable à jouer. Mais les leçons tirées de Returnal par Housemarque ont abouti à un jeu dont le potentiel est inférieur à la somme de ses parties."
Du coup, sa moyenne Metacrritic chute un peu. A voir si ça se stabilise.
Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1t2f7hx/saros_review_giant_bomb_60100/
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posted the 05/03/2026 at 05:05 PM by link49
Première fois que je vois ce concept dans un jeu vidéo...
Returnal avait aussi ce concept qui permet de deglinguer facilement le prochain boss en refaisant tout depuis le debut sans prendre de raccourcis.
Même à fond, faire un biome de but en blanc est quasi suicidaire. C’est un autre concept du rogue. Des run plus long (plus de 2h à chaque fois pour moi) mais des récompenses qui font vraiment la différence.
Je préfère ça perso
On avait eu cette effet avec Borderlands 3 en coop. Bha c'était a chier comme concept. Ça te fait évoluer d'un niveau pour rien. Puisque ça s'adapte. C'est beaucoup plus logique de devenir fort et rouler sur un jeu .. il y a vraiment des joueurs bizzare
Ca faisait débat dès la sortie du jeu.
Pour pouvoir tout acheter dans chaque section c'est que le gars a fait plusieurs runs, donc est morts plusieurs fois.
En effet à force de plusieurs tentatives on a de meilleurs stats, plus facilement de meilleurs armes, on connait mieux les biomes et ennemis, on arrive devant le boss dans de meilleures conditions.
Et surtout passé le 2 ème niveau on peut ajouter 6 bonus supplémentaires (dégâts subits réduits, dégâts sur les ennemis augmentés, etc...) dans une sorte de balance.
Il faut que ce soit plus ou moins à l'équilibre entre bonus et malus. Il faut donc mettre aussi des malus.
Sauf que dans les options on débloque au même moment là la possibilité de retirer ce système d'équilibre et donc de ne prendre que des bonus sans activer des malus. Le jeu prévient que dans ce cas on casse l'équilibrage de la difficulté pensée par les dev, donc c'est pour ceux qui veulent avancer pour l'histoire.
Du coup je suis quasi sur que le testeur à cassé l'équilibre avec cette option et rushé le jeu pour ensuite chouiner derrière genre c'est trop facile.