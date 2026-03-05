Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Saros
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name : Saros
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Housemarque
genre : action
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[Ps5] Test Saros : Il fallait bien qu'un site sorte du lot


Giant Bomb lui a attribué la note de 60/100 :

"En outre, plus on est fort, plus le jeu devient facile. Si on réussit à terminer les runs et à explorer les niveaux de fond en comble, on ramène une quantité impressionnante d'améliorations permanentes et de monnaie pour en acheter encore plus.Tout cela rend le défi du jeu de plus en plus insignifiant, ce qui a fini par me désintéresser.

Saros reste un bon jeu. Je ne détesterai jamais un jeu aussi beau et aussi agréable à jouer. Mais les leçons tirées de Returnal par Housemarque ont abouti à un jeu dont le potentiel est inférieur à la somme de ses parties."



Du coup, sa moyenne Metacrritic chute un peu. A voir si ça se stabilise.

Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1t2f7hx/saros_review_giant_bomb_60100/
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    idd
    posted the 05/03/2026 at 05:05 PM by link49
    comments (13)
    jenicris posted the 05/03/2026 at 05:12 PM
    La question est : pourquoi mettre un test sur 109 ?
    noishe posted the 05/03/2026 at 05:13 PM
    "En outre, plus on est fort, plus le jeu devient facile."

    Première fois que je vois ce concept dans un jeu vidéo...
    link49 posted the 05/03/2026 at 05:15 PM
    jenicris J'ai toujours mis la pire note en avant, quelque soit le jeu. C'est intéressant d'avoir des avis contraires je pense.
    akinen posted the 05/03/2026 at 05:18 PM
    Un « certain » boss n’a que faire du niveau de maitrise. À un moment, faut bien « sacrifier » son run pour « la » battre.

    Returnal avait aussi ce concept qui permet de deglinguer facilement le prochain boss en refaisant tout depuis le debut sans prendre de raccourcis.

    Même à fond, faire un biome de but en blanc est quasi suicidaire. C’est un autre concept du rogue. Des run plus long (plus de 2h à chaque fois pour moi) mais des récompenses qui font vraiment la différence.

    Je préfère ça perso
    liberty posted the 05/03/2026 at 05:22 PM
    C'est quoi la logique derrière son envie ? Devenir plus fort et le jeu devient plus dur ?
    On avait eu cette effet avec Borderlands 3 en coop. Bha c'était a chier comme concept. Ça te fait évoluer d'un niveau pour rien. Puisque ça s'adapte. C'est beaucoup plus logique de devenir fort et rouler sur un jeu .. il y a vraiment des joueurs bizzare
    zekk posted the 05/03/2026 at 05:23 PM
    link49 bof non pas vraiment surtout pas sur les jeux Sony, mais au moins tu feras plaisir à ta pote la marchande de fleur... n’est ce pas jenicris
    jenicris posted the 05/03/2026 at 05:25 PM
    link49 a tous les jeux ? Après c'est juste une question.
    mercure7 posted the 05/03/2026 at 05:28 PM
    Faut lire le test en entier, et sans la trad' Google habituelle, ce qu'il dit est complètement logique et compréhensible.

    Ca faisait débat dès la sortie du jeu.
    guiguif posted the 05/03/2026 at 05:33 PM
    Bah comme Returnal si tu prend ton temps pour bien explorer toutes les zones, tu peux finir le jeu dés le premier run si t'es doué.
    gamerdome posted the 05/03/2026 at 05:38 PM
    Pas encore fait, mais j'ai lu qu'il y'a un moyen d'augmenter la difficulté, même là c'est trop facile ? ça m'étonnerait.
    zekk posted the 05/03/2026 at 05:42 PM
    gamerdome oui justement c’est l'idée du jeu de pouvoir modifier la difficulté à ta guise
    ratchet posted the 05/03/2026 at 05:56 PM
    Rofl
    idd posted the 05/03/2026 at 06:19 PM
    L'arbre de compétence a des barrière qu'on lève en battant les boss.

    Pour pouvoir tout acheter dans chaque section c'est que le gars a fait plusieurs runs, donc est morts plusieurs fois.

    En effet à force de plusieurs tentatives on a de meilleurs stats, plus facilement de meilleurs armes, on connait mieux les biomes et ennemis, on arrive devant le boss dans de meilleures conditions.

    Et surtout passé le 2 ème niveau on peut ajouter 6 bonus supplémentaires (dégâts subits réduits, dégâts sur les ennemis augmentés, etc...) dans une sorte de balance.
    Il faut que ce soit plus ou moins à l'équilibre entre bonus et malus. Il faut donc mettre aussi des malus.

    Sauf que dans les options on débloque au même moment là la possibilité de retirer ce système d'équilibre et donc de ne prendre que des bonus sans activer des malus. Le jeu prévient que dans ce cas on casse l'équilibrage de la difficulté pensée par les dev, donc c'est pour ceux qui veulent avancer pour l'histoire.

    Du coup je suis quasi sur que le testeur à cassé l'équilibre avec cette option et rushé le jeu pour ensuite chouiner derrière genre c'est trop facile.
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