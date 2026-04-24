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Final Fantasy XVI
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name : Final Fantasy XVI
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
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[Final Fantasy XIV] Square-Enix donne des détails sur la version Switch 2


Square Enix a annoncé l'arrivée de Final Fantasy XIV sur Nintendo Switch 2. Le célèbre MMORPG a bénéficié de nombreuses mises à jour et extensions depuis sa sortie initiale en 2013 et sera disponible en août prochain, pour la première fois sur une console Nintendo. Aucune date de sortie précise n'a encore été annoncée, mais un accès anticipé gratuit sera proposé environ un mois avant la sortie officielle.



L'abonnement à Nintendo Switch Online ne sera pas requis pour jouer, mais comme sur les autres plateformes, un abonnement mensuel sera nécessaire. Les joueurs déjà abonnés sur d'autres plateformes bénéficieront d'une réduction de 50 % sur leur abonnement à la version Switch 2.



Enfin, Yoshi-P a annoncé que Final Fantasy XIV proposera du contenu crossover avec Evangelion.

Source : https://mynintendonews.com/2026/04/24/final-fantasy-xiv-coming-to-nintendo-switch-2/
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    posted the 04/25/2026 at 04:06 AM by link49
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