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Crimson Desert
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developer :
Pearl Abyss
genre :
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[Crimson Desert] IGN va t-il changer son 6/10?
Travis Northup, le testeur d'IGN qui a attribué la note de 6 à Crimson Desert et celle de 9 à Marathon, demande à son rédacteur en chef de réévaluer le jeu.
Il est actuellement en conflit avec des utilisateurs de X au sujet de ses notes.
Il finit par admettre que Crimson Desert mérite une nouvelle évaluation et affirme avoir demandé à son rédacteur en chef de lui accorder une seconde chance.
Source :
https://www.reddit.com/r/CrimsonDesert/comments/1samg0d/ign_reviewer_is_considering_rereviewing_the_game/
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posted the 04/03/2026 at 11:14 AM by
link49
comments (
22
)
giru
posted
the 04/03/2026 at 11:26 AM
Je vois pas trop ce qui est choquant... Les jeux sont mis à jour et évoluent, ça me semble logique que les tests puissent être mis à jour. Dans l'idéal il faudrait simplement indiquer sur base de quelle version d'un jeu le test a été effectué.
jf17
posted
the 04/03/2026 at 11:26 AM
J'ai jamais vu un jeu autant divisé, pour ma part il est au chaud dans ma bibliothèque steam, j'attend de futur patch et maj avant de me lancer dans l'aventure
rasalgul
posted
the 04/03/2026 at 11:29 AM
Des notes des notes des notes
torotoro59
posted
the 04/03/2026 at 11:34 AM
Tu fais vraiment beaucoup d'articles Crimson Desert dis donc, tu ne publie jamais de tests ? J'attends metroid 4 tjs
shirou
posted
the 04/03/2026 at 11:54 AM
Indépendamment de la pertinence du premier test, je trouve ça encore pire de pas assumer sa position, il discrédite encore plus toutes les tests et futur tests qu'il sortira en tant que journaliste.
fiveagainstone
posted
the 04/03/2026 at 11:57 AM
Auquel cas, il faut refaire tous les tests de jeux qui ont eu de gros patchs. Sinon c'est pas cohérent. Et évidemment que ce ne sera pas le cas.
altendorf
posted
the 04/03/2026 at 12:17 PM
Ridicule. Soit tu assumes ton test, soit tu arrêtes de faire des tests pour être en top tendance Google SEO et tu attends de FINIR un jeu tout en étant patient au niveau des mises à jour à venir. Sinon comme le dit si bien
Fiveagainstone
, on refait les tests de nombreux jeux passés et à venir
xynot
posted
the 04/03/2026 at 12:28 PM
En même temps ils avaient pas fini le jeu avec leur 6
abookhouseboy
posted
the 04/03/2026 at 12:29 PM
Les "journalistes" du jeu vidéo tapent comme des sourds sur la nouvelle concurrence chinoise et coréenne, afin de protéger leur associés les éditeurs occidentaux.
Problème il se met à dos leur clientèle, c'est-à-dire les joueurs.
Donc maintenant, entre honnêteté et copinage, il faut choisir !
toulia
posted
the 04/03/2026 at 12:36 PM
jf17
Black Myth Wukong
Détruit par la presse, encensé par les joueurs
kali
posted
the 04/03/2026 at 12:41 PM
Qu'est-ce qu'on s'en branle.
azerty
posted
the 04/03/2026 at 12:56 PM
kali
grave. Le retour des joueurs is the thruth
rogeraf
posted
the 04/03/2026 at 01:03 PM
torotoro59
va falloir sortir l'oseil
marios1
posted
the 04/03/2026 at 01:05 PM
J'ai adoré le jeu et j'ai du mal à comprendre que Gamekult ait pu mettre 5 ou IGN 6 (pour ces derniers surtout par rapport aux notes données à d'autres jeux). Mais je peux par contre comprendre que le jeu ne plait pas à tout le monde. Je ne trouve pas que ce soit un jeu grand public.
Concernant un update de la note, il me semble que ça a déjà été fait pour Cyberpunk (enfin j'espère parce que même sur PC 9 le jour de la sortie il y a quelque chose qui cloche). Donc s'il y a une jurisprudence, je ne vois pas le souci.
evasnake
posted
the 04/03/2026 at 01:52 PM
torotoro59
il ne publie des tests que des jeux qu'il finit. A mon avis, ca doit faire longtemps qu'il n'en a pas fini un malheureusement. Dommage, moi aussi, j'aimais bien ses tests.
mibugishiden
posted
the 04/03/2026 at 04:21 PM
9 à Marathon
Genre c'est un des meilleurs jeux multi de ces dernieres années, rien que ca.
newtechnix
posted
the 04/03/2026 at 04:49 PM
perso j'ai regardé beaucoup de tests et vidéos mais j'ai vraiment du mal à comprendre le succès de ce jeu, y'a du boulot certes mais concrètement cela me parait vraiment très générique et la DA me laisse totalement de marbre.
Je me demande où j'ai loupé le truc qu'il fallait voir.
aragami
posted
the 04/03/2026 at 06:01 PM
Et le 5 de gamekult on en parle?
toulia
posted
the 04/03/2026 at 09:09 PM
newtechnix
T'as rien loupé.
Jeu bac à sable. On s'amuse ou pas point.
link49
posted
the 04/04/2026 at 04:14 AM
evasnake
Exact, j'ai fini un jeu la semaine dernière, et je suis sur le point d'en finir un autre très prochainement.
vyse
posted
the 04/04/2026 at 09:59 AM
newtechnix
c'est ca, comme l'a dit un membre sur ce site, c'est le just cause heroic fantasy
newtechnix
posted
the 04/04/2026 at 12:10 PM
toulia
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Problème il se met à dos leur clientèle, c'est-à-dire les joueurs.
Donc maintenant, entre honnêteté et copinage, il faut choisir !
Black Myth Wukong
Détruit par la presse, encensé par les joueurs
Concernant un update de la note, il me semble que ça a déjà été fait pour Cyberpunk (enfin j'espère parce que même sur PC 9 le jour de la sortie il y a quelque chose qui cloche). Donc s'il y a une jurisprudence, je ne vois pas le souci.
Genre c'est un des meilleurs jeux multi de ces dernieres années, rien que ca.
Je me demande où j'ai loupé le truc qu'il fallait voir.
T'as rien loupé.
Jeu bac à sable. On s'amuse ou pas point.