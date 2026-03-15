Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Pokemon Pokopia
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name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
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[France] Depuis Pokopia, la Switch 2 se vend désormais mieux que la PS5


Tout d'abord, avec environ 70 000 unités vendues, le lancement de Resident Evil 9 a été comparable à celui de Resident Evil 7 en magasin. La version Switch 2 a légèrement dépassé la version Xbox en magasin, pack génération inclus. Côté numérique, Resident Evil 9 a enregistré d'excellentes ventes, plaçant le total global bien au-dessus de RE7. Pas de chiffres précis (les données étant trop sensibles), mais le numérique est bien plus performant sur Xbox et PlayStation que sur Nintendo.

Ensuite, Pokopia a été lancé à 40 000 exemplaires (le double du Royaume-Uni), le jeu a été en rupture de stock et a entraîné une forte hausse des ventes de la Switch 2. Pour remettre les choses en perspective, les ventes de la Switch 2 n'ont pas été exceptionnelles durant les premières semaines de l'année. Cependant, fin février et surtout la première semaine de mars ont vu une nette progression des ventes de la Switch 2. La Switch 2 se vend désormais mieux que la PS5.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1rtks8i/some_data_on_the_french_market_via_oscar_lemaire/
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    posted the 03/15/2026 at 04:55 PM by link49
    comments (11)
    djfab posted the 03/15/2026 at 05:02 PM
    RE9 : 87% des ventes sur PS5 en France ! (marché console)
    ouroboros4 posted the 03/15/2026 at 05:09 PM
    djfab comme quoi RE en France ça se passe sur Playstation
    fdestroyer posted the 03/15/2026 at 05:52 PM
    C'est dingue quand-même : t'as la NS2 capable de tourner RE9 à 60 FPS, mais c'est un jeu qui pourrait tourner sur un grille-pain (ou en tout cas, sur Switch 1) qui en fait vendre.
    sonilka posted the 03/15/2026 at 05:55 PM
    J'étais hermétique au départ et plus je le vois plus je le trouve sympa. Malheureusement il y a 2 mais. Le premier c'est le tarif et le second le format. Choix lunaire de Nintendo de sortir le jeu en GKC. Et comme pour MKW à 90 boules, je ne cautionne pas ces choix.
    jenicris posted the 03/15/2026 at 05:56 PM
    fdestroyer licence Pokémon, un des 3 noms qui fait vendre chez Nintendo
    lafibre posted the 03/15/2026 at 05:58 PM
    ouroboros4 Bah logique, 20 ans d'absence ça ne se gomme pas d'un coup de baguette magique. Reste que le jeu étant en rupture un peu partout sur Switch 2 (enfin, il commence à y avoir du restock sur quelques sites), Capcom est dans ses chiffres attendus. Par ailleurs il a fait une meilleure deuxième semaine que sur PS5.
    fdestroyer posted the 03/15/2026 at 05:59 PM
    jenicris Forcément, n'empêche que ça questionne sur la nécessité de machine de plus en plus puissante chez Big-N
    ouroboros4 posted the 03/15/2026 at 05:59 PM
    lafibre Non mais d'après certain les tiers c'était désormais sur Switch 2
    Et la version PS5 avait aussi des soucis de stock
    jenicris posted the 03/15/2026 at 06:02 PM
    fdestroyer pour les jeux Nintendo, ça n'a en effet que peu d'intérêt. On le verra une fois de plus, lorsque les prochaines PlayStation et Xbox seront sorties. L'écart sera abyssal entre elles et la Switch 2 et pourtant ça sera probablement cette dernière qui se vendra le mieux pendant quelques années
    aeris622 posted the 03/15/2026 at 06:04 PM
    Cependant, fin février et surtout la première semaine de mars ont vu une nette progression des ventes de la Switch 2. La Switch 2 se vend désormais mieux que la PS5.


    Ah ouais quand meme.

    Pokemon Pokopia, ce system seller
    kikoo31 posted the 03/15/2026 at 06:11 PM
    Encore heureux, qu une nouvelle console fasse mieux qu'une console installé depuis longtemps
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