Tout d'abord, avec environ 70 000 unités vendues, le lancement de Resident Evil 9 a été comparable à celui de Resident Evil 7 en magasin. La version Switch 2 a légèrement dépassé la version Xbox en magasin, pack génération inclus. Côté numérique, Resident Evil 9 a enregistré d'excellentes ventes, plaçant le total global bien au-dessus de RE7. Pas de chiffres précis (les données étant trop sensibles), mais le numérique est bien plus performant sur Xbox et PlayStation que sur Nintendo.
Ensuite, Pokopia a été lancé à 40 000 exemplaires (le double du Royaume-Uni), le jeu a été en rupture de stock et a entraîné une forte hausse des ventes de la Switch 2. Pour remettre les choses en perspective, les ventes de la Switch 2 n'ont pas été exceptionnelles durant les premières semaines de l'année. Cependant, fin février et surtout la première semaine de mars ont vu une nette progression des ventes de la Switch 2. La Switch 2 se vend désormais mieux que la PS5.
Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1rtks8i/some_data_on_the_french_market_via_oscar_lemaire/
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posted the 03/15/2026 at 04:55 PM by link49
Et la version PS5 avait aussi des soucis de stock
Ah ouais quand meme.
Pokemon Pokopia, ce system seller