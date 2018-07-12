Logan Plant d'IGN a récemment publié un article tentant de prédire les projets de Nintendo pour 2026. Il y avance des prédictions intéressantes, comme une surprise pour le 40e anniversaire de Zelda, du contenu téléchargeable pour Mario Kart World, des annonces concernant Pokémon et une augmentation du prix de la Switch 2.
Cet article suggère également que Super Smash Bros. Ultimate sur Switch pourrait bénéficier d'une version Deluxe, à l'instar de Mario Kart 8. En clair, Nintendo pourrait continuer à enrichir le catalogue de Super Smash Bros. Ultimate en créant un portage amélioré pour la Switch 2.
Plus précisément, l'article d'IGN prédit un teaser de Super Smash Bros. Ultimate Deluxe courant 2026. La sortie officielle pourrait avoir lieu en 2027.
Cette hypothèse repose sur un raisonnement simple : Masahiro Sakurai a déjà terminé le développement de son dernier projet, Kirby Air Riders.
Sakurai a déclaré à plusieurs reprises que Kirby Air Riders ne recevrait aucun contenu téléchargeable. Il est considéré comme un jeu fini, sans aucun contenu additionnel.
À noter qu'une équipe de Bandai Namco a développé (sous la supervision de Sakurai) Super Smash Bros. Ultimate et Kirby Air Riders. Tout comme Sakurai, cette équipe est désormais à la recherche d'un nouveau projet.
À l'origine, Sakurai était catégorique : le thème « Tout le monde est là » de Super Smash Bros. Ultimate ne devait se produire qu'une seule fois. Cela signifie qu'il sera particulièrement difficile de donner une véritable suite à Super Smash Bros. Ultimate.
Sakurai lui-même a déjà évoqué la possibilité de réductions du nombre de personnages. Apparemment, le jeu a failli ne jamais voir le jour. Le reproduire une seconde fois pourrait bien s'avérer impossible.
L'idée d'une « Édition Deluxe » pour Super Smash Bros. Ultimate pourrait donc être la solution pour constituer un casting encore plus impressionnant. S'agirait-il du prochain projet que Sakurai a en tête ?
Il est important de souligner que Sakurai n'a jamais dirigé un portage amélioré d'un jeu. En effet, on pourrait considérer comme un gâchis de son talent et de son expérience que de le voir travailler sur « Super Smash Bros. Ultimate Deluxe » plutôt que sur un jeu complet développé de A à Z.
Cependant, Sakurai a également déclaré qu'il ne voyait pas la série Super Smash Bros. continuer sous sa forme actuelle sans son implication. Il a d'ailleurs déjà tenté de déléguer la direction, mais sans succès.
« Honnêtement, je préférerais laisser ça à quelqu'un d'autre, car c'est très difficile pour moi. J'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché », a-t-il déclaré à ce sujet.
« Je pourrais peut-être trouver quelqu'un capable d'apporter quelques améliorations, mais je n'ai aucune idée de qui serait capable de créer du contenu de A à Z [avec la même qualité]. Si la série doit continuer, il faudra que Nintendo et moi discutions de la forme qu'elle devrait prendre pour assurer son succès. »
Quoi qu'il en soit, Super Smash Bros. Ultimate aurait dépassé les 36,93 millions d'exemplaires vendus, se hissant ainsi à la troisième place des meilleures ventes sur Switch, après Mario Kart 8 Deluxe (69,56 millions) et Animal Crossing: New Horizons (48,62 millions). Difficile d'imaginer que ce chiffre ne dépasse pas les prévisions de ventes internes de Nintendo.
Par conséquent, Nintendo a tout intérêt à proposer un Super Smash Bros. sur Switch 2. Ils pourraient même être disposés à allouer à Sakurai un budget encore plus important que la dernière fois, compte tenu du succès retentissant du précédent opus.
Il est donc possible que Sakurai supervise le développement d'un tout nouvel opus de la franchise Super Smash Bros., conservant le principe du « Tous les personnages sont là ». Ou peut-être trouvera-t-il un moyen de justifier un nouvel épisode malgré la réduction du nombre de personnages.
En fin de compte, il nous faudra attendre pour voir comment les choses évoluent et découvrir ce que l'avenir réserve à Super Smash Bros.
Source : https://www.eventhubs.com/news/2026/jan/06/smash-deluxe-prediction-switch-2/
Une trentaine de perso, puis des autres à débloquer sans qu'on le sache avant la disponibilité du jeu.
Sinon ça voudrait dire que le prochain smash bros ,c-es dans 6 ans.....
Après il y a la mise a jour de animal crossingw qui laisses sous entendre que le prochain est pas prêt d'arriver....
On verra bien avec le prochain Nintendo direct la tendance...