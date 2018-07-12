Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Super Smash Bros Ultimate
54
Likers
name : Super Smash Bros Ultimate
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : HAL Laboratory
genre : combat
multiplayer : 1 à 8 (local et online)
european release date : 12/07/2018
link49
478
Likes
Likers
link49
link49 > blog
[Question]Super Smash Bros. Ultimate aura-t-il droit à une Switch 2 Edition?


Logan Plant d'IGN a récemment publié un article tentant de prédire les projets de Nintendo pour 2026. Il y avance des prédictions intéressantes, comme une surprise pour le 40e anniversaire de Zelda, du contenu téléchargeable pour Mario Kart World, des annonces concernant Pokémon et une augmentation du prix de la Switch 2.
Cet article suggère également que Super Smash Bros. Ultimate sur Switch pourrait bénéficier d'une version Deluxe, à l'instar de Mario Kart 8. En clair, Nintendo pourrait continuer à enrichir le catalogue de Super Smash Bros. Ultimate en créant un portage amélioré pour la Switch 2.
Plus précisément, l'article d'IGN prédit un teaser de Super Smash Bros. Ultimate Deluxe courant 2026. La sortie officielle pourrait avoir lieu en 2027.

Cette hypothèse repose sur un raisonnement simple : Masahiro Sakurai a déjà terminé le développement de son dernier projet, Kirby Air Riders.
Sakurai a déclaré à plusieurs reprises que Kirby Air Riders ne recevrait aucun contenu téléchargeable. Il est considéré comme un jeu fini, sans aucun contenu additionnel.
À noter qu'une équipe de Bandai Namco a développé (sous la supervision de Sakurai) Super Smash Bros. Ultimate et Kirby Air Riders. Tout comme Sakurai, cette équipe est désormais à la recherche d'un nouveau projet.
À l'origine, Sakurai était catégorique : le thème « Tout le monde est là » de Super Smash Bros. Ultimate ne devait se produire qu'une seule fois. Cela signifie qu'il sera particulièrement difficile de donner une véritable suite à Super Smash Bros. Ultimate.

Sakurai lui-même a déjà évoqué la possibilité de réductions du nombre de personnages. Apparemment, le jeu a failli ne jamais voir le jour. Le reproduire une seconde fois pourrait bien s'avérer impossible.
L'idée d'une « Édition Deluxe » pour Super Smash Bros. Ultimate pourrait donc être la solution pour constituer un casting encore plus impressionnant. S'agirait-il du prochain projet que Sakurai a en tête ?
Il est important de souligner que Sakurai n'a jamais dirigé un portage amélioré d'un jeu. En effet, on pourrait considérer comme un gâchis de son talent et de son expérience que de le voir travailler sur « Super Smash Bros. Ultimate Deluxe » plutôt que sur un jeu complet développé de A à Z.
Cependant, Sakurai a également déclaré qu'il ne voyait pas la série Super Smash Bros. continuer sous sa forme actuelle sans son implication. Il a d'ailleurs déjà tenté de déléguer la direction, mais sans succès.



« Honnêtement, je préférerais laisser ça à quelqu'un d'autre, car c'est très difficile pour moi. J'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché », a-t-il déclaré à ce sujet.
« Je pourrais peut-être trouver quelqu'un capable d'apporter quelques améliorations, mais je n'ai aucune idée de qui serait capable de créer du contenu de A à Z [avec la même qualité]. Si la série doit continuer, il faudra que Nintendo et moi discutions de la forme qu'elle devrait prendre pour assurer son succès. »
Quoi qu'il en soit, Super Smash Bros. Ultimate aurait dépassé les 36,93 millions d'exemplaires vendus, se hissant ainsi à la troisième place des meilleures ventes sur Switch, après Mario Kart 8 Deluxe (69,56 millions) et Animal Crossing: New Horizons (48,62 millions). Difficile d'imaginer que ce chiffre ne dépasse pas les prévisions de ventes internes de Nintendo.
Par conséquent, Nintendo a tout intérêt à proposer un Super Smash Bros. sur Switch 2. Ils pourraient même être disposés à allouer à Sakurai un budget encore plus important que la dernière fois, compte tenu du succès retentissant du précédent opus.

Il est donc possible que Sakurai supervise le développement d'un tout nouvel opus de la franchise Super Smash Bros., conservant le principe du « Tous les personnages sont là ». Ou peut-être trouvera-t-il un moyen de justifier un nouvel épisode malgré la réduction du nombre de personnages.
En fin de compte, il nous faudra attendre pour voir comment les choses évoluent et découvrir ce que l'avenir réserve à Super Smash Bros.

Source : https://www.eventhubs.com/news/2026/jan/06/smash-deluxe-prediction-switch-2/
    tynokarts
    posted the 01/11/2026 at 02:16 PM by link49
    comments (8)
    tynokarts posted the 01/11/2026 at 02:33 PM
    Je parierai sur un nouvel opus pour rafraîchir et redynamiser le jeu.
    kidicarus posted the 01/11/2026 at 02:38 PM
    Je préférais un nouvel épisode avec un vrai mode aventure comme avant mais en plus développé, de vrai jeu dans le jeu.
    Une trentaine de perso, puis des autres à débloquer sans qu'on le sache avant la disponibilité du jeu.
    masharu posted the 01/11/2026 at 02:44 PM
    Une édition deluxe MDR, les gens n'ont aucune idée de comment un contrat de licence fonctionne.
    zerdow posted the 01/11/2026 at 02:54 PM
    Sachant que c’est Bandai Namco qui on dev Kirby Air Riders , ça a laissez tout le temps qu’il faut à Sakurai et son équipe pour developer un nouveau Smash. En tout cas je ne croit pas un instant que le monsieur ai était trop pris par Kirby Air Riders pour bosser sur Smash en parallèle. Vivement le prochain Nintendo direct !
    tynokarts posted the 01/11/2026 at 02:54 PM
    Si Nintendo le veut, un patch graphique gratuit pour cette version ultime de Smash Bros, comme ça tu prends cette version pour ta N-Switch 2 et parallèlement tu sors un nouvel opus avec le plein de nouveautés et d’audaces avec les personnes de Nintendo et des autres franchises.
    saram posted the 01/11/2026 at 03:06 PM
    Je pense que oui. La facilité pour éviter de créer un nouvel opus.
    burningcrimson posted the 01/11/2026 at 03:22 PM
    J ai tellement dosé Ultimate (+3000h) que je pense qu'ils vont reprendre le gameplay et les persos et comme cité dans l'article, s'articuler autour de cette base là pour rajouter du contenu. Ils ne peuvent pas se permettre de proposer un roster et du contenu moins conséquents que Ultomate.
    cyr posted the 01/11/2026 at 03:31 PM
    Il faut peut-être repartir sur du neuf?



    Sinon ça voudrait dire que le prochain smash bros ,c-es dans 6 ans.....

    Après il y a la mise a jour de animal crossingw qui laisses sous entendre que le prochain est pas prêt d'arriver....

    On verra bien avec le prochain Nintendo direct la tendance...
